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開場漏掉栗山鏡頭 會長補合影

2024/07/22 05:30

前日本武士隊監督栗山英樹受邀來台觀看中職明星賽。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕日職火腿首席棒球總管栗山英樹昨受邀來台觀看中職明星賽，只是，賽前儀式司儀唱名介紹當下，轉播單位卻沒有捕捉栗山身影的鏡頭，而是中職明星隊總教練葉君璋一臉狐疑的畫面，引發外界熱議。

賽前和王柏融擁抱致意

由於栗山是2023年經典賽日本武士隊奪冠監督，過去執教火腿更是王柏融的恩師，因這次轉播單位的疏失，讓球迷相當不滿。中職會長蔡其昌聽到球迷心聲，特別到貴賓室與栗山「合體」，並讓轉播單位拍攝露出，栗山也向全場球迷微笑揮手致意。

蔡其昌透露，他向栗山解釋，開場介紹沒鏡頭，球迷有些聲音，所以一定要讓栗山有揮手向球迷致意的機會，「栗山說沒注意到大家這麼在乎這個細節，特別感謝球迷對他的支持與關愛，我也邀請火腿隊未來到台灣比賽。」

12強賽南韓監督到場情蒐

栗山表示，之前就到過大巨蛋，這次來看明星賽，感受到台灣人對棒球的熱愛，賽前有和王柏融擁抱致意，有機會再多聊聊。此外，栗山還計畫去看台灣職棒和業餘比賽，而12強南韓隊監督柳仲逸這兩天也在大巨蛋「情蒐」，包括古林睿煬和徐若熙都是觀察重點。

蔡其昌在明星賽使出渾身解數成為場邊焦點，先在前天變身球僮，還與球迷玩自拍，昨再化身場務整理投手丘，他笑說，「天花板已經很高了，不知道明年又有什麼高難度任務，明星賽嘛，只要球迷開心就好。」

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