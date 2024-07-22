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巴黎奧運 10大巨星點將錄

2024/07/22 05:30

雷德姬（法新社）

記者盧養宣、吳孟儒／專題報導

安賽龍（法新社）

除了正值巔峰的好手，還有名將的最後一舞，全球體壇菁英都已準備好在巴黎奧運大展身手，《自由體育》特別整理十大焦點選手，透過這場大賽讓全世界的運動迷認識他們。

喬科維奇（歐新社）

法國傳奇里內

拜爾絲（法新社）

柔道奪冠熱門

里內（路透）

 「在柔道裡，有件事是肯定的，當里內踏上榻榻米那刻，就是世界關注的焦點。」國際柔道總會官網一句話道盡這位35歲法國傳奇的偉大。

 里內童年接觸過足球、網球、籃球等團隊運動，最後鍾情柔道，因為勝負完全操之在己，自此展開稱霸道場的生涯，目前是史上唯一一位拿下11面世錦賽金牌的好手，更曾締造154連勝的驚人紀錄。

 上屆在柔道發源地東京，里內僅在混合團體項目奪金，男子100公斤以上量級8強意外落敗，經過敗部復活收下銅牌。這回身為地主依舊是冠軍熱門，若能奪金，將追平日本野村忠宏的個人3金紀錄。

杜普蘭蒂斯撐竿跳奇才

 24歲的撐竿跳名將杜普蘭蒂斯近年一次又一次刷新世界紀錄，巴黎奧運除挑戰衛冕，更要力拚把自己4月在世界田徑總會鑽石聯賽廈門站創下的6公尺24世界紀錄，再度送進歷史。

 杜普蘭蒂斯的父親是前美國撐竿跳好手，來自瑞典的母親擅長七項全能，來自運動世家的他，幾乎是從學步階段就接觸撐竿跳，對於這項必須兼具速度、力量、柔軟度甚至膽識的運動，杜普蘭蒂斯曾形容「你必須有點瘋狂才辦得到」。

拜爾絲再出發 預約重返榮耀

 27歲的「體操天后」拜爾絲3年前在東京奧運團體項目決賽因心理問題退賽，讓外界更加正視運動員的精神健康議題。經歷休息與沈澱，她去年重返賽場後仍展現不凡身手，6月的美國選拔賽勇奪全能項目冠軍，第3度進軍五環殿堂。

 拜爾絲將此次巴黎之行定調為救贖之旅，強調每日刻苦訓練就是為了證明自己實力依舊，這位在奧運、世錦賽囊括37面獎牌的美國傳奇，已經準備好在盛夏的花都重返榮耀。

隔12年披戰袍

詹皇只要「金」喜

 2004年雅典奧運，19歲的詹姆斯是陣中最年輕的球員，美國隊意外在4強不敵阿根廷、只拿到銅牌，他在頒獎台上心想：「來這裡真是浪費時間」，下定決心不再出征國際賽。

 後來的故事大家耳熟能詳，詹姆斯改變心意加入2008年的救贖之隊，與布萊恩、韋德攜手奪金，2012年完成連霸。相隔12年再度披上美國隊戰袍，39歲的詹姆斯轉眼已成隊上最年長一員，五環殿堂最後一舞目標明確：「給我金牌，其餘免談」。

喬帥什麼都有 除了奧運金牌 

24座大滿貫金盃、40座大師賽冠軍、8度年終球王、世界球王在位428週⋯⋯，37歲的喬科維奇在網壇樹立無數障礙，璀璨生涯卻獨缺一面奧運金牌。

 出生在戰火頻仍的塞爾維亞，喬科維奇愛國情操不言可喻，生涯卻只為祖國拿下一面奧運銅牌，且已要追溯至首度參賽的2008北京奧運，接下來倫敦4強輸給英國穆雷，里約首輪爆冷不敵阿根廷波特羅甚至讓他落下男兒淚，上屆東京再度鎩羽而歸，第五次的奧運，喬帥將在曾3度封王的羅蘭加洛斯，力拚終結遺憾。

男子飛人大戰 萊爾斯來擋關

3連霸得主「牙買加閃電」波爾特退休後，田徑男子100公尺、200公尺的飆速戰場形成百家爭鳴局面，上屆東京奧運兩項目奪金的義大利快腿雅各、加拿大名將德葛拉斯，想尋求衛冕面臨嚴峻考驗。

被視為奪金熱門的美國名將萊爾斯狀態絕佳，在去年田徑世錦賽奪下100、200和400公尺接力共3面金牌，此外，他昨在鑽石聯賽倫敦站飆出100公尺個人最佳9秒81摘金，也為巴黎奧運注入強心針，目標成為2016年波爾特之後，首位包辦100、200公尺的雙料金牌得主。

揮別「大麻」煩 理查森氣勢佳

上屆東奧被看好奪金的美國「女飛人」理查森，未料因服用大麻而遭取消參賽資格，今年她捲土重來，在上月美國奧運選拔賽飆出本季女子100公尺最速成績10秒71，展現奪金氣勢。

上一次在奧運100公尺摘金的美國女將已是1996年，理查森將挑戰高懸28年紀錄，她也希望能一甩陰霾，「我相信生命的每個經歷都是在為之後做好準備，我已迫不及待前往巴黎了！」

女飛魚雷德姬 要拿空前11金

美國「女飛魚」雷德姬堪稱女子泳壇的最強霸主，累計21面世錦賽金牌傲視群雌，且目前是女子800、1500公尺自由式世界紀錄保持人。

雷德姬15歲就踏上五環殿堂，在拿手的800公尺項目締造史無前例的3連霸，奧運生涯累積7金、3銀也無人能敵，今年將是她第4度參賽，且要角逐4項目，目標是女泳將在奧運的空前11金及15面獎牌。

蠻牛最後一舞 紅土完美句點

今年復出的38歲西班牙「蠻牛」納達爾積極備戰，希望在拿手的紅土戰場出擊，能於生涯最後一次奧運用金牌寫下完美句點。

納達爾的奧運經驗豐富，是唯一在單、雙打都拿過金牌的現役球員，包括2008年在北京男單封王，以及2016年里約與洛佩茲男雙掄元，他在巴黎也將雙線出擊，與本季在法網、溫網奪冠的艾卡拉茲組「夢幻男雙」，成為最大看點。

安賽龍漸回溫 挑戰連霸紀錄

30歲的安賽龍在上屆東奧斬斷中國選手連3屆在羽球男單稱王的霸業，並一圓金牌美夢，成為史上第4位同時拿到奧運、世錦賽金牌的男單好手。

安賽龍曾穩居球王寶座多時，在國際賽幾乎輾壓對手，2022、23年在都有單季8冠的傲人表現，即使今年統治力不若往年，世界排名下修至第2，但他近期狀態回溫，5月的馬來西亞大師賽奪冠，依舊是巴黎奧運的奪金頭號熱門，這次他要挑戰2016年中國林丹後首位完成連霸的紀錄。

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