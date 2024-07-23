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李洋/王齊麟奧運場館練功 輸給浪漫巴黎

2024/07/23 05:30

羽球比賽場地愛迪達體育館，走紫色浪漫風。（讀者提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運開幕進入倒數3天，台灣羽球隊昨首度進入比賽場館愛迪達體育館訓練，也感受到「紫色」為主的場地帶來的不一樣。

奧運羽球隊已抵巴黎，李洋/王齊麟（左）等人昨進入比賽場館練球，台灣團不少選手對奧運接駁車不準時叫苦連天。（取自王齊麟FB）

當地步調慢 接駁車不準時

來到「浪漫之都」巴黎，台灣代表團不少選手的感觸是這座城市的浪漫又步調極慢，接駁車很少準時發車，抵達時間都受延誤，選手叫苦連天，王齊麟苦笑表示，目前看來東京奧運的接駁服務比較好，可能日本人做事較嚴謹。

羽球隊先適應場地、風向

羽球隊在當地時間21日抵達，雖然首日以調整時差為主，但選手還是到比賽場館維持球感。今年啟用的愛迪達體育館可容納8000人，巴黎籌委會在場館顏色的使用別出心裁，採用夢幻「薰衣草紫色」，讓整座場館看起來格外不同。

李洋表示，之前有看過照片，到球場後才發現紫色真的很特別，滿好看的。另外，今年奧運主場館法蘭西體育場也使用紫色跑道，但目前尚未對外開放，田徑隊選手只能在其他地方訓練。

愛迪達體育館3月曾舉辦法國公開賽，如今場地佈置有更動，風向和3月比賽時截然不同，王齊麟指出，場地好看歸好看，當務之急是先適應風向。

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