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奧運專題》最後一舞 不留遺憾的謝幕曲

2024/07/23 05:30

莊智淵本屆巴黎奧運將和徒弟高承睿攜手出擊。（資料照）

〔記者林岳甫／專題報導〕巴黎奧運即將開幕，台灣代表團本屆共60人參賽，其中戴資穎、李洋、詹詠然都已宣告將在奧運結束後退休，也希望最後一次登上五環殿堂能不留遺憾。

詹詠然（左）近年飽受傷勢所苦。（資料照）

戴資穎／奪牌實力仍在

李洋巴黎奧運結束後將高掛球鞋，專注在國立體大教書、教球。（資料照）

30歲的戴資穎是台灣羽壇最具代表性球員，國際賽戰功彪炳，她18歲就打進2012年倫敦奧運，但在女單16強就止步，4年後的里約奧運又在16強卡關，不過小戴在里約奧運後迎來生涯巔峰，不僅穩居世界球后寶座，更在東京奧運為台灣奪下女單首面銀牌。今年小戴雖然飽受傷勢所苦，但依舊有競爭獎牌的實力，也期待能完成奪牌任務，為運動生涯劃下完美句點。

「鞍馬王子」李智凱此屆無緣巴黎奧運。（資料照）

李洋／換舞台貢獻羽壇

戴資穎期待能在巴黎奧運完成奪牌任務。（資料照）

李洋東京奧運首度參賽就和王齊麟合力摘下羽球男雙金牌，也讓他的人氣飆升，巴黎奧運結束後他將高掛球鞋，專注在國立體大教書、教球，以不同身份貢獻羽壇。

李洋近年頗有大賽命，2018年雅加達亞運奪下男雙銅牌，東京奧運摘金、杭州亞運鍍銅，他自認生涯沒太多遺憾，「麟洋配」也將在9月台北公開賽落幕後成為絕響。

莊智淵／師徒傳承使命

連6屆參加奧運的「桌球教父」莊智淵，自1998年曼谷亞運以來，在亞運、奧運無役不與。本屆巴黎奧運他將和徒弟高承睿攜手出擊，頗有傳承意味。

莊智淵2012年倫敦奧運留下隊史最佳男單第4名，也是他生涯最接近奧運獎牌的一次，本屆他和林昀儒、高承睿角逐男團，3人在今年世界團體錦標賽曾合力扳倒德國隊奪銅。

詹詠然／姊妹同心拚牌

34歲的詹詠然生涯打過5屆亞運，也獲得5金榮耀，過去3度角逐奧運，最佳成績為里約奧運和妹妹詹皓晴打進女雙8強。

詹詠然近年飽受傷勢所苦，去年10月後就未再出賽，還好靠傷後保護排名保有奧運參賽資格，也如願和妹妹再度攜手參加奧運，不過她6月受訪時表示，巴黎奧運可能是生涯最後一次，甚至是最後一次披上國家隊戰袍。

同場加映李智凱／可能提前說再見

「鞍馬王子」李智凱雖還不到退休之齡，但無緣巴黎奧運，也有可能提前和奧運舞台說再見。

28歲李智凱在2018、22年亞運都摘金，並在世大運締造史無前例3連霸壯舉及2018、19年世錦賽奪銀牌、銅牌，是台灣在世界體操戰績最輝煌的選手。

李智凱今年世界盃巴庫站以15.533分締造生涯最高分，他對能完成高難度動作，並獲裁判青睞已感到滿意，雖最後無緣奧運有些遺憾，但這段追逐奧運門票的過程他已經盡力就足夠。

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