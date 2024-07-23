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TPBL今首次選秀 雷蒙恩狀元熱門

2024/07/23 05:30

雷蒙恩（右）被視為TPBL選秀的狀元大熱門。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首次選秀會今天下午3點登場，共33人參選，之前退出PLG選秀的前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩，也被視為狀元熱門。

PLG、T1兩聯盟宣告合併失敗後，從PLG出走的新北國王、新竹攻城獅和福爾摩沙夢想家和T1的台新戰神、中信特攻、桃園雲豹、高雄海神共7隊組成TPBL，且決議外籍生新賽季將與洋將共用出賽名額，因此這次選秀名單沒有外籍生。

選秀順位以2023-24年賽季例行賽排名為依據，排名相同以抽籤決定，戰神幸運獲得狀元籤，首輪依序為攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王。

雲豹去年以黃聰翰加上今年首輪選秀權和戰神交易，因此第6順位由戰神獲得，但雲豹在主力蔣淯安、李啟瑋離隊後急需補足戰力缺口，日前和夢想家達成現金交易，換來楊盛硯及第3位順位選秀權。

選秀名單中最受矚目的是197公分的雷蒙恩，他16歲就赴美就學，擁有台灣身分證和護照，被視為本土球員，先前在體測會就展現絕佳的身體素質。

退出PLG選秀的高師大魏莨哲，及沒現身且沒被球隊選到的世新陳將双、健行蔡宸綱、國體大陳冠中也都在參選名單中，4人都是首輪熱門，只是他們也都報名CBA選秀，球隊可能會避免選到「空氣」而不選。

隨著PLG選秀會4隊共挑了11人，其中6人已完成簽約，只有去年亞運金牌江均、汪哲宇仍會參選，本土即戰力有限，TPBL獲選人數可能創下近年職籃新低。

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