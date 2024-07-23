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火腿總管來台 2行程與古林有關

2024/07/23 05:30

獅隊古林睿煬今年球季後將行使旅外自由球員權利，據悉已獲日職日本火腿鎖定。（資料照）

古林季後行使旅外FA

栗山英樹（中）親赴桃園觀看U18台灣培訓隊練球。（吳柏宏提供）

傳已獲火腿鎖定

日職火腿首席棒球總管栗山英樹來台2天行程引發外界聯想。（資料照，產經新聞提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕絢爛的中職明星賽落幕後，史上第2位透過入札制度旅日的新星也有了雛型。24歲統一獅本土王牌古林睿煬在明星賽首戰先發2局無失分，不但散發新生代強投的星味，據悉他已獲日職日本火腿鎖定，很有機會在季後成為繼王柏融之後，行使旅外自由球員（FA）權利赴日的又一成功案例。

中職下半季賽事今恢復進行，古林在14日對富邦悍將先發6局失1分後於隔天下二軍，最快本週末升一軍在台南主場對味全龍進行本季第14場先發，目前累計局數已達76.1局、僅差3.2局就符合單季80局滿1年年資，加上生涯已有兩季至少投到80局，確定季後就能取得滿3年年資的旅外FA資格。古林早已表明，今年目標是至少投到120局，而在明星賽和他搭配的強棒捕手吉力吉撈．鞏冠則說：「我覺得他今年變很強，整個體態變滿好，續航力也變好。」

事實上，上半季就傳出火腿對古林有興趣並展開接觸，甚至包括雙方談到往後古林阿嬤的赴日機票等細節，而火腿首席棒球總管栗山英樹前天受邀赴大巨蛋觀看明星賽，更引發外界聯想。對此悍創運動行銷經紀代表陳德倫指出，悍創確實有跟古林的經紀公司合作，但火腿只是對古林有興趣的多支日本球隊之一，現在才7月還太早，「有興趣不代表有合約，有些事還是要等球隊宣布才知道。」中職含去年季後的曾峻岳共8人行使旅外FA，僅王柏融成功旅日，而當年他和火腿的合約就由悍創洽談。

栗山明星賽會「獅」

昨赴平鎮棒球場

栗山這次為私人行程來台兩天，昨還赴平鎮棒球場，勉勵U18亞青台灣隊，而平鎮高中正是古林的母校。

獅隊領隊蘇泰安昨針對傳聞表示目前沒有消息可向外界報告，和栗山一行人只在大巨蛋簡單打招呼和交換名片，「未來如果古林有機會向更高層級挑戰，我們會抱持祝福的心情。」古林生涯出賽62場皆先發，戰績27勝15敗，平均防禦率2.68，本季5勝2敗，防禦率2.00。

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