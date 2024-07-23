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張育成攻蛋超人氣 準備下架曼尼紀錄

2024/07/23 05:30

悍將狀元張育成大巨蛋首秀本週登場，將再帶起一波人氣熱潮。（資料照）

〔記者林宥辰、徐正揚／台北報導〕大巨蛋結束2天合計破6.2萬人的明星週末賽事，不僅安排的橋段讓人驚呼連連，連脫稿演出的插曲都迸出火花，好評如潮，讓現場球迷流連往返，未親眼見證者更直呼可惜，已有不少球迷擔心，今年壓箱寶盡出，「明年明星賽的企劃會很辛苦！」

起亞虎女孩掛帥

正港國防部長接力

大巨蛋的熱潮一波接一波，周五起富邦悍將二度前進大巨蛋主場，再度對戰台鋼雄鷹，球團安排「G！POP流行音樂節」，韓職起亞虎啦啦隊女孩專程來台助陣，髮香區預料又要爆滿。尤其，富邦「國防部長」張育成更將首度對決全壘打王魔鷹，大聯盟等級土洋對決能激出多少發全壘打，球迷好奇。而球團也安排張育成在週六與正港國防部長的顧立雄合體開球，當天門票預售已超過1.7萬張，可望寫下富邦接手球隊後首次單場觀眾破2萬人。

富邦上半季在5月24至26日首次攻蛋，25日第2場19588人、3連戰合計50682人分別刷新富邦接手球隊後的單日、系列賽最高紀錄，票房加上商品收入合計約5千萬，雙寫球團新猷。本週再次攻蛋，在張育成大巨蛋首秀效應利多下，3連戰預售票已破4.1萬張。

週六可望破2萬人

改寫隊史單場票房

富邦隊史唯一單場2萬人是義大在2013年3月27日的主場澄清湖首戰，在曼尼加盟的加持下締造2萬人滿場，週六可望寫下例行賽隊史第1次、中職第9次大巨蛋票房破2萬人，只剩樂天桃猿尚未達成。

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