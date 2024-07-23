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8年磨一劍 日籍獅土投今寫歷史

2024/07/23 05:30

獅隊選秀第6輪投手日籍高塩將樹，最快今登錄一軍。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅昨天註冊日籍投手高塩將樹，今天若登錄一軍並在桃園登板，將是中職首位符合「永田條款」在一軍出賽的第一位外籍球員，另一焦點人物是生涯2000安進入倒數的林益全，週末有機會在台南成為中職史上第3人。

獅隊林益全生涯已累計1991安。（資料照）

高塩最快今一軍登板

35歲的高塩連續3年叩關中職，今年季中選秀會第6輪被統一指名，並以簽約金110萬元、2.5年合約加盟，最快今天可在一軍登錄，被視為牛棚即戰力的他只要上場，就是第一位經過選秀進入中職並以本土球員身分出賽的外籍球員。

中職在2021年底修改規章，凡在台灣就讀國、高中累計超過3年，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年且效力業餘成棒隊超過3年，即可參加選秀並視為本土球員，原本首名受惠者是台體大外籍學生永田颯太郎，這項新規定也被稱為「永田條款」，但他在2022年日職育成選手選秀第4輪被樂天金鷲指名，來台效力業餘成棒8年的高塩成為首位適用者。

林益全叩關生涯2000安

林益全7月9日起連續6場擊出安打，趕在明星賽前將生涯安打數推進到1991支，若於本週達成生涯2000安，將是中職繼張泰山、彭政閔後第3人，而他二壘安打397支，也有機會在本週成為中職生涯400支二壘安打第1人。

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