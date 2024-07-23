中職明星賽10大感動與經典時刻

明星賽同場加映鋒總助攻洪總跨欄秀。（取自CPBLTV）

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明星隊42歲最老開路先鋒周思齊，連兩天分別穿上誠泰COBRAS當年實戰主客球衣亮相，勾起老蛇迷回憶。

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明星賽首戰9局下，明星隊一、三壘指導教練陳金鋒、平野惠一，和楊崇煇、張展榮兩位裁判互換身分，打者拿莫．伊漾擊出三壘邊線安打，台灣隊總教練曾豪駒上前向「三壘審」平野抗議，險些出現大場面，最後卻遭到壘審陳金鋒和平野聯手勸退，幾個總仔演很大，獲得如雷掌聲。

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人氣啦啦隊女孩林襄在看台上拿起麥克風，把9局上場打擊的前男友馬傑森的應援詞「GO JASON」改成「臭馬傑森」，讓全場3萬多球迷跟著大喊，相當逗趣。

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首戰，王建民充當攝影師，鏡頭下成群球星歡樂卡位的手機自拍照，展現明星賽最美的風景。

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中職最多勝總教練洪一中薑是老的辣，在「叫恁總欸出來打」打準比賽擊敗王建民、平野等年輕教練而奪冠。

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台鋼雄鷹魔鷹在全壘打大賽展現怪力，兩天預賽、決賽合計敲出41轟，繼2008年洋砲布雷後再度奪冠，成為大巨蛋外野看台上留下最多彈著點的巨砲。

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明星賽次戰，42歲的獅隊潘威倫5局登板，昔日老搭檔高志綱重拾護具粉墨登場蹲捕，重現經典美好「獅」光，賺人熱淚。

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陳仕朋一顆頭部近身球招呼悍將搭檔戴培峰，戴培峰氣得甩棒作勢衝上前，「大場面」變成「大合照」，笑聲不斷。

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明星賽壓軸上演神獸對決，眾傳奇輪番上陣回應球迷呼求，「彩蛋」不斷。王建民千呼萬喚下終於站上投手丘，連續面對洪一中、陳金鋒、彭政閔三傳奇打者，高潮迭起，尤其男子漢對決中，首球疑似失控伸卡球砸中鋒砲，再度逼出大場面。

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林岳平、葉君璋技癢難耐，合組總仔投捕搭檔，解決模仿割喉嗆聲的打者「火哥」張建銘，為史上最頂明星賽畫下驚奇句點，2天逾6萬球迷留下滿滿回憶。

（記者林宥辰、吳清正）

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