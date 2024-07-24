晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

不甩強風扛出2分砲 張育成暴擊屠龍

2024/07/24 05:30

張育成昨在颱風過境前夕、天母球場吹著逆風的狀況下，5局上轟出反方向的2分砲，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

颱風前夕 逆風反方向開轟

味全先發投手艾璞樂第5局遇亂流，被王正棠二壘打清空壘包。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將新洋投杰戈先發7局無失分，和曾峻岳、富藍戈聯手投出完封，張育成轟出2分砲，4：0擊敗味全龍，杰戈拿下中職生涯首勝。

富邦上半季和味全打成各6勝6敗，昨天是下半季首度交手，富邦在新同學杰戈和張育成帶領下先聲奪人，總教練陳金鋒表示，杰戈雖然有一些狀況，還是能化解危機，守備也幫了很大的忙，這只是杰戈的第2場先發，相信他逐漸熟悉環境之後，可以越投越好。

王正棠5局二壘安

中斷艾璞樂連11局無失分

味全先發投手艾璞樂前4局只被擊出2支安打，第5局遭遇亂流，富邦戴培峰、孔念恩安打，2出局攻佔一、三壘，王正棠二壘打清空壘包，中斷艾璞樂的連續11局無失分，並趁傳跑上三壘，不過，有沒有搶攻三壘並沒有差別，下一棒的張育成轟出全壘打，最近3場比賽的第2轟，富邦就以4：0領先到終場。

張育成在颱風過境前夕、天母球場吹著逆風的狀況下，仍轟出反方向的右外野全壘打。張育成表示，前兩次打擊都被艾璞樂三振，艾璞樂投了很多直球，第5局鎖定他的直球，全壘打那一球雖然外角偏低，有確實擊中球心，而且打得很平，才有機會飛出去，如果打得高一點，可能就會受影響，感覺有點幸運。

張育成加盟富邦的前兩戰擔任第4棒，7打數只擊出1支安打，改打第3棒以來，已經連4場安打，包括2支全壘打，打下4分打點。

張育成表示，打第幾棒其實都一樣，每天就是要求自己做最好的準備，並不強求比賽一定要有多好的表現，畢竟還是會有一些運氣的成分，只要做好自己的工作，結果自然會出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。