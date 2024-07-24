不甩強風扛出2分砲 張育成暴擊屠龍

張育成昨在颱風過境前夕、天母球場吹著逆風的狀況下，5局上轟出反方向的2分砲，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

颱風前夕 逆風反方向開轟

味全先發投手艾璞樂第5局遇亂流，被王正棠二壘打清空壘包。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將新洋投杰戈先發7局無失分，和曾峻岳、富藍戈聯手投出完封，張育成轟出2分砲，4：0擊敗味全龍，杰戈拿下中職生涯首勝。

富邦上半季和味全打成各6勝6敗，昨天是下半季首度交手，富邦在新同學杰戈和張育成帶領下先聲奪人，總教練陳金鋒表示，杰戈雖然有一些狀況，還是能化解危機，守備也幫了很大的忙，這只是杰戈的第2場先發，相信他逐漸熟悉環境之後，可以越投越好。

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王正棠5局二壘安

中斷艾璞樂連11局無失分

味全先發投手艾璞樂前4局只被擊出2支安打，第5局遭遇亂流，富邦戴培峰、孔念恩安打，2出局攻佔一、三壘，王正棠二壘打清空壘包，中斷艾璞樂的連續11局無失分，並趁傳跑上三壘，不過，有沒有搶攻三壘並沒有差別，下一棒的張育成轟出全壘打，最近3場比賽的第2轟，富邦就以4：0領先到終場。

張育成在颱風過境前夕、天母球場吹著逆風的狀況下，仍轟出反方向的右外野全壘打。張育成表示，前兩次打擊都被艾璞樂三振，艾璞樂投了很多直球，第5局鎖定他的直球，全壘打那一球雖然外角偏低，有確實擊中球心，而且打得很平，才有機會飛出去，如果打得高一點，可能就會受影響，感覺有點幸運。

張育成加盟富邦的前兩戰擔任第4棒，7打數只擊出1支安打，改打第3棒以來，已經連4場安打，包括2支全壘打，打下4分打點。

張育成表示，打第幾棒其實都一樣，每天就是要求自己做最好的準備，並不強求比賽一定要有多好的表現，畢竟還是會有一些運氣的成分，只要做好自己的工作，結果自然會出現。

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