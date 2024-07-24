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李凱威「漏接」加戲 被封隱形MVP

2024/07/24 05:30

上週末明星賽上演傳奇對決，王建民對上洪總時，李凱威守備的一記「失誤」，帶出後面一連串精彩戲碼。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕上週末中職明星賽，被球迷譽為史上最「頂」，週日9上最後1出局數之前，王建民登板接連對決洪一中、陳金鋒和彭政閔，林岳平和葉君璋搭檔交手張建銘，而這一切夢幻戲碼，源自於李凱威「價值連城」的失誤。

認證洪總打擊力道強勁

洪總面對王建民打向二壘，在聯盟的「參考紀錄」上，形成李凱威的失誤，也因這次失誤，後續才有陳金鋒等名將陸續登場。

昨再談明星賽傳奇對決，李凱威笑說，當洪總上場時，他和游擊手江坤宇、三壘手劉基鴻互問對方，萬一球打過來要不要接？李凱威說：「打到我這是正面，本來要製造上壘跟出局一半一半的感覺，結果失誤。」李凱威還認證，洪總擊球力道強勁，絲毫不像今年已63歲。

享受在王建民身後守備

李凱威說，以前學生時代都是電視轉播看前輩們打球，如今竟有機會同場，「沒有想過能在建民前輩身後守備，感覺是一種享受。」

而夢幻對決的最終打席，張建銘擊出二壘方向滾地球，李凱威完成刺殺。李凱威笑說，當時還不知比賽早已裁定，想說再有人回壘就要輸了。

有球迷就評李凱威是最頂明星賽的隱藏版MVP，至於，左外野手陳晨威和中外野手邱智呈演技也不遑多讓，相繼撲接彭政閔的飛球，不用排練也非常有默契地都漏接，隱形失誤形成一分打點二壘打，讓彭政閔站上二壘脫帽向球迷致意，以及後來重現2006年杜哈亞運林岳平和葉君璋投捕搭檔的經典畫面。

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