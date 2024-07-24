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克魯茲火速上工 救不了龍軍打擊

2024/07/24 05:30

味全延攬克魯茲拯救團隊低迷的打擊狀態。（味全龍隊提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕為了拯救低迷的團隊打擊狀態，衛冕軍味全龍隊新聘打擊教練克魯茲，這位曾在台灣業餘成棒、國家隊執教，也於中信兄弟、富邦悍將和樂天桃猿客座的74歲資深教練，昨已上工，和張泰山、張建銘2位本土教練分工指導，不過昨晚龍軍火力依舊無法串連，遭到悍將完封。

台鋼簽下右投洋投鳥松。（台鋼雄鷹提供）

龍隊目前一軍打擊部門，共有3位教練指導，相當罕見，總教練葉君璋坦言，正因球隊本季打擊狀況欠佳，才有如此安排。「他(克魯茲)很了解台灣，我們以前共事過，一些選手業餘時期也被他指導過，短時間內應該可融入。」龍隊昨賽前團隊打擊率2成53，排名6隊墊底。

克魯茲初次在中職客座，聯盟只有4隊，如今已是6隊規模。克魯茲表示，很高興能回來台灣做這份他深愛的工作。「這個聯盟環境越來越好，競爭也更加激烈，相信年底的12強賽，台灣隊也能有完整陣容參與。」

台鋼補強洋投 簽下「鳥松」

台鋼雄鷹昨宣布簽下右投手Ljay Newsome，並再次以高雄在地地名諧音取名「鳥松」。鳥松今年在大西洋聯盟出賽11場、防禦率4.15，將以先發角色出擊。

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