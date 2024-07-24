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27歲堅持到35歲…高塩站上一軍

2024/07/24 05:30

餅總指出高塩雖是中職首位以本土球員資格參加選秀的外籍球員，但獅隊決定指名的考量還是戰力。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕高塩將樹兩度參加測試、兩度報名選秀都未獲青睞，今年在季中選秀會第6輪被統一獅指名並於昨天登錄一軍，從27歲來台堅持到35歲終於站上中職舞台，他表示，珍惜任何可以打球的機會，只要穿上球衣，年紀就不會是問題。

只要穿上球衣 年紀不是問題

高塩指出，2016年底來台參加測試是27歲，很幸運今年終於在選秀會被指名，雖是中職第1位適用「永田條款」的外籍球員，他個人沒有特別感觸，但對整個中職可能意義重大，「我珍惜任何可以打球的機會，如果今年沒被選上，我還是會在社會人球隊打球，繼續精進自己的能力。」

只在二軍出賽1場就升上一軍，高塩坦言有點驚訝，他表示，不論被賦予什麼角色，都會努力為球隊做出貢獻，目前仍按過去在社會人球隊的模式調整，等開始上場比賽再做階段性調整，「雖然已經35歲，只要穿上球衣，年紀就不會是問題，如果球隊說，我不行了，那我就是離開。」

總教練林岳平指出，高塩雖是中職首位以本土球員資格參加選秀的外籍球員，統一決定指名的最大考量還是戰力，「他的速度、控球、變化球都不錯，目前先放在長中繼，潘威倫今年季後退休，球隊明年先發投手因為有些因素可能會有空窗，簽下他可以為明年的輪值預作準備。」

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