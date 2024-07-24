「林子偉夯了」 陳晨威再見安氣走獅

桃猿林子偉7局下敲出陽春砲，剛好悍將張育成也在天母球場開轟，兩位前大聯盟野手同日在中職開砲。（記者劉信德攝）

陳韻文開劇場 丟4分遭逆轉

桃猿陳晨威（中）再見安助隊逆轉統一獅，賽後被隊友潑水慶祝。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林子偉在請喪假歸隊的首場出賽找回打擊手感，帶動打線於9局下展開神奇反撲，樂天桃猿把握陳韻文近5次登板第3次「開劇場」，單局擊出5安含陳晨威生涯第2支再見安打，以6：5逆轉氣走統一獅，總教練古久保健二也欣慰地說：「子偉終於打出來了！」

前大聯盟2野手 同日開轟

林子偉於7局下擊出本季首轟、生涯第2轟，不僅助樂天追到只差3分，也與在天母擊出全壘打的張育成留下前大聯盟台灣野手在中職同日開砲的難得時刻，9局下擊出三壘安打送回樂天第3分，林智平、林承飛、陳晨威相繼跟上，古久保表示，9局下對方派出終結者，林子偉能擊出三壘安打非常關鍵，之後每個打者的串聯都很重要。

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林子偉指出，5局下打完第2打席回到外野，告訴自己「不要再想了！一直想要得到什麼，愈想就愈沒有」，後來就放開去打，能選球就盡量選，有好球就攻擊，把球打強就好，感覺壓力也釋放了，把自己該做的做好，最後1局大家都沒有放棄，「把這支全壘打，獻給天上的阿嬤。」

林子偉坦承壓力一直很大

林子偉不諱言，從去年回來打中職開始，一直處在很大的壓力下，心理與身體都被影響，任何動作都做不好，整個人都很不舒服，還很容易受傷，「我很容易想太多，鑽牛角尖，但這是我一定要去克服的課題，既然棒球不可能都很完美，那就放手去打吧！」

陳晨威表示，蘇俊璋投完9局上回到休息區，坐在他旁邊說「如果輪到你，會是關鍵喔」，沒想到真的輪到他打擊，還是2出局、落後1分的關鍵時刻，因為陳韻文先暴投造成二、三壘有人，比較不敢再投指叉球，讓他更容易鎖定球路攻擊，「可以開心放颱風假了！」

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