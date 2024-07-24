TPBL首位狀元 雷蒙恩當戰神

狀元雷蒙恩的雙親也在選秀現場合影留念。 （記者張嘉明攝）

前宏國洋將雷克斯之子

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩，成為新聯盟史上首位狀元郎。 （記者張嘉明攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首次選秀會昨登場，共有11名新秀獲選，台新戰神不意外以首輪第一順位挑中前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩，他也成為新聯盟史上首位狀元郎。

TPBL原本由PLG、T1共11隊組成，但合併宣告破局，剩下台新戰神、中信特攻、台啤雲豹、高雄海神和新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹攻城獅共7隊，並由立法委員莊瑞雄擔任會長，昨他也現身選秀會為新人送上祝福。

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身高197公分的混血好手雷蒙恩，視為本土是最大優勢，且在體測會表現不俗，衝刺、垂直起跳等數據都技壓群雄，早就被各大隊伍鎖定。

原本有參選PLG的雷蒙恩在選前退出，就傳出已被戰神看上，昨他在家人陪同下出席選秀，並跟上父親腳步踏上職業籃球路，成為選秀狀元，他說：「新賽季會盡全力繳出最好表現幫助球隊。」

戰神代理教練許皓程力讚雷蒙恩天份十足，希望他能朝2、3號位發展，此外，他認為雷蒙恩的外型俊俏，能幫戰神吸引更多球迷進場。

攻城獅榜眼挑中蔡宸綱

至於原本已報名CBA選秀的蔡宸綱被攻城獅以榜眼籤挑中，在PLG落到第三輪的汪哲宇被雲豹選進，晉升為選秀探花，兩人也做好決定，都會留在TPBL展開職業新篇章。

蔡宸綱是UBA健行科大的得分主力，也是備受期待的鋒線，希望能力提升後再一圓旅外夢，至於汪哲宇評估在雲豹有更多發展空間，期待未來跟亞運3對3金牌隊友林信寬再次合作。

國王選陳將双 著眼未來

最讓人意外的是，國王首輪第7順位挑中將挑戰CBA的陳將双，今年唯一挑中的新人可能成為「空氣」，總經理毛加恩解釋是著眼未來，若他之後返台打球，國王將可以有優先議約權，看好他經磨練後能成為球隊即戰力。

癌母專程見證余維豪獲選

在PLG落選的台藝大後衛余維豪，昨在首輪第5順位被中信特攻選中成為最大驚奇，他特別感謝專程從南投北上的雙親，尤其他的母親忍著罹癌的不適感也要見證他獲選的光榮瞬間，讓他感動不已，希望新賽季能打出好表現，回報最挺他的家人。

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