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體育 即時新聞

台灣5好手 巴黎奧運奪牌大熱門

2024/07/24 05:30

楊勇緯（資料照）

記者林岳甫／專題報導

唐嘉鴻（資料照）

台灣在東京奧運斬獲2金、4銀、6銅隊史最佳成績，如今迎接即將到來的巴黎奧運，《自由體育》嚴選5位具奪牌實力的選手，也期待其他台灣健兒在花都創佳績。

郭婞淳（資料照）

楊勇緯力拚金牌

戴資穎（資料照）

楊勇緯∕男子柔道60公斤級

林郁婷（資料照）

以世界排名第1再度登上奧運的「柔道男神」楊勇緯，巴黎奧運榮膺男子60公斤級頭號種子，他期許能突破上屆的銀牌，變成自己想要金牌成色。

俄羅斯被禁止參加奧運，僅能以個人身份參賽，世界排名第8俄國好手阿布拉耶夫無緣參賽，楊勇緯爭金路上再添利多。教練劉文等認為，雖少了1名勁敵，但能比奧運的選手皆具不俗實力，且比賽變化莫測，人人都有機會，依舊得步步為營，但相信近年經歷不少淬煉的楊勇緯可以穩住陣腳，努力搶下奧運獎牌。另外，杭州亞運金牌女將連珍羚也有機會搶獎牌。

唐嘉鴻單挑群雄

唐嘉鴻∕男子競技體操單槓

27歲的唐嘉鴻去年2月遭逢阿基里斯腱撕裂傷，被迫放棄成都世大運、杭州亞運，但他今年國際賽復出橫掃6面單槓金牌，並拿下巴黎奧運參賽資格，更一舉躍升奪金大熱門。

唐嘉鴻在東京奧運單槓資格賽出現失誤，無緣晉級決賽，不過他在個人全能決賽獲隊史最佳第7名。即使去年遭遇傷勢打擊，唐嘉鴻已擺脫低潮於今年世界盃證明自己，4站賽事進帳3金，展現衝擊金牌的決心。教練翁士航期待唐嘉鴻能在巴黎奧運突破自己，用奪牌來讓自己的人生再添一篇動人故事。

戴資穎殺出重圍

戴資穎∕羽球女子單打

上屆東京奧運突破16強門檻，搶下女單銀牌的台灣羽球一姊戴資穎，本屆迎來生涯第4次奧運，也是五環殿堂最後一舞，小戴本季飽受膝傷影響，自認面臨極大困難、挑戰，但她還是會努力，希望再搶下獎牌。

按照巴黎奧運官網公布，戴資穎奧運首場在28日迎戰比利時譚蓮妮，至於爭取分組晉級關鍵戰役將對陣泰國依瑟儂，小戴若能在分組殺出重圍，將直接挺進8強，增加爭取獎牌的機會。

林郁婷期盼雪恥

林郁婷∕女子拳擊57公斤級

被漫畫《第一神拳》吸引，進而開啟拳擊生涯的林郁婷，在上屆東京奧運爆冷首輪淘汰，她歷經各種起伏，去年杭州亞運帶回女子57公斤級金牌，這次帶著堅定的心踏上巴黎奧運舞台，目標劍指獎牌。

林郁婷去年杭州亞運前到烏茲別克移地訓練，也是她奪下金牌的關鍵，今年再循相同模式，過去兩個月都在烏茲別克訓練，並和烏茲別克眾多好手比拚，經驗、技術都持續提升，她再度登上奧運舞台會把每一細節做得更確實，朝著自己想要的目標邁進。

郭婞淳挑戰衛冕

郭婞淳∕女子舉重59公斤級

「舉重女神」郭婞淳2017年台北世大運以破世界紀錄摘金，再來就制霸國際賽多年，並於東京奧運奪金，完成世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運、奧運「金牌大滿貫」榮耀，即使面臨年齡漸增、傷勢纏身等，郭婞淳仍期許能再度挑戰獎牌，甚至衝擊金牌完成衛冕。

在奧運奪金後，郭婞淳的腰傷加劇，加上中國強敵羅詩芳竄起，她去年杭州亞運負傷上場僅收銅牌。不過，教練高凱文去年12月進入郭婞淳教練團，幫助郭婞淳找出和傷勢共存的方法，她也重拾信心，期許在生涯第4次奧運，把自己的實力展現出來，爭取金牌作為目標。

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