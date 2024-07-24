巴黎奧運還沒開幕 男足、橄欖球先開打

巴黎奧運男子足球今天率先展開比賽。（路透）

阿根廷、西班牙男足今出賽

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運開幕倒數2天，但男子足球和七人制橄欖球賽程今晚率先展開，其中男足奪金熱門阿根廷、西班牙都將出賽，可在中華電信MOD跟 Hami Video平台收看直播。

男足共16隊分成4組，法國與美國、幾內亞、紐西蘭列A組，阿根廷、摩洛哥、伊拉克、烏克蘭排B組，西班牙、烏茲別克、埃及和多明尼加屬C組，日本、巴拉圭、馬利、以色列為D組，小組預賽前2可晉級8強淘汰賽。

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2連霸的巴西未取得資格，在2004年後首度沒能進軍奧運，而台灣運彩昨公布男足奪冠賠率，地主法國以賠率2.60最被看好，再來是西班牙的2.85，阿根廷以3.10排第三。

有別於世界盃陣容無年齡限制，奧運男足規定以U23為班底加上3名超齡球員組成，而法國即使沒有超級球星姆巴佩，陣中仍有不少出色球員，包括拜仁慕尼黑的邊鋒奧利塞，以及里昂天才中場切爾基，至於阿根廷則有3位卡達世界盃冠軍成員阿瓦雷斯、奧塔門迪和門將魯利，實力堅強。

中華電信今年設置奧運專區，不管是直播或事後觀看，都沒有時差限制，也推出各種促銷方案，包含網路限定Hami Video、MOD等都有不同優惠，希望觀眾能一起幫台灣選手加油。

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