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59號球衣有寓意 郭阜林轉戰雄鷹

2024/07/25 05:30

中職史上現金換人的交易案

〔記者羅志朋／台北報導〕歷經酒駕風波，郭阜林褪去統一獅5號球衣，穿上象徵「無酒」的台鋼雄鷹59號球衣，昨獅鷹兩隊完成這筆現金換人的交易案，金額未公布，最快明天就能在大巨蛋對富邦悍將亮相，他坦言，心情很複雜，來到台鋼會好好把握機會。

昨獅鷹兩隊完成現金交易，郭阜林換穿象徵「無酒」的台鋼雄鷹59號球衣。（台鋼雄鷹提供）

象徵「無酒」

斷開昔日酒駕風波

曾旅美的郭阜林在2015年選秀以第7輪指名加盟獅隊，2020年因騎機車酒駕引發軒然大波，並遭禁賽、罰款處分，後來楊家維和邱丹酒駕被所屬球團開除，郭阜林依舊馳騁球場，如今轉戰台鋼開啟生涯新篇章。

台鋼沒合適人選

改現金交易

台鋼領隊劉東洋透露，這筆交易原本計畫和獅隊「人換人」，由於台鋼是新球隊，整體戰力和板凳深度不足，後來才以「現金換人」成交，郭阜林的加入可提升球隊攻擊火力，也是代打合適人選。

郭阜林酒駕衍生負面形象，台鋼延攬他當然清楚外界觀感不佳，劉東洋強調，「阜林之前曾酒駕犯錯，現在來到台鋼，球團就必須概括承受，賦予他背號59號球衣（諧音：無酒），希望能作為警惕，更加珍惜這舞台。」

郭︰離開獅已無憾

再拚總冠軍

郭阜林南英商工畢業後，2009底年獲得青睞加盟紐約洋基隊，銜接王建民受傷離隊的台灣希望，當年也曾被國內球迷寄予厚望，他曾豪情設下「6年上大聯盟」的目標，可惜2013年底被釋出，小聯盟最高層級到高階1A。2015年，郭阜林在獅隊10年來累計出賽529場、打擊率2成59，敲出72轟和278分打點，本季只在一軍出賽9場，打擊率1成48，他表示，在獅隊曾拿過1座總冠軍，離開沒有遺憾，現在他想為台鋼拿1座總冠軍，個人目標則是挑戰生涯百轟。

3前獅將已成台鋼主力

台鋼在兩次擴編選秀拿到捕手張肇元和右投施子謙，再以郭俊麟換來左投江承諺，3名獅將如今都成為台鋼一軍主力，劉東洋表示，郭阜林實力不俗卻只能長期待在二軍，代表獅隊戰力和二軍農場深厚。

原定今晚在洲際球場進行的中職台鋼對中信之戰，因颱風來襲延賽。

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