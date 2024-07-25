上次現金交易案主角 張泰山︰堅持要興農賣我

張泰山當年不甘心生涯就此告終，主動要求興農賣他。（資料照）

命運自己爭取 不要設限

〔記者羅志朋／台北報導〕郭阜林成為中職史上第9筆現金換人的交易案主角，前1次是2010年球季結束，統一獅用250萬向興農牛換來張泰山，改披獅袍拿下2座總冠軍和2座打點王，表現相當亮眼，他透露，「當年是我堅持要興農賣我的，如果不離開生涯就結束了，命運是自己爭取的。」

2010年張泰山奪安打王，興農卻要他轉任教練，他表示，當時自評實力依舊在，不甘心生涯就此告終，才會主動要求球團賣他，「我不覺得250萬轉隊費是羞辱人的數字，我還能打，需要舞台，就這麼簡單。」

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34歲轉戰獅隊 再攀高峰

張泰山在34歲轉戰獅隊，再攀生涯新高峰，他說，不要認為年紀大就不能進步，千萬不要自我設限，如果不能打，身體自然會告訴你，那就是該離開的時候。

郭阜林在33歲改當雄鷹，張泰山指出，獅隊季中網羅陳聖平，明年林子豪傷癒歸隊，如果郭阜林沒被交易，應該都會一直待在二軍，如今來到台鋼一定很開心，畢竟職業選手就是要有舞台，如果轉隊還打不好，也只能認命退休。

張泰山認為，郭阜林來到台鋼能平衡實力，拉近與各隊之間的距離，同時活絡職棒市場，「這一筆交易對大家都好，我是滿樂見其成的。」

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