10勝級2強投＋1危險打者 南韓12強教練評3台將

張育成（資料照）

登台情蒐並勘查預賽球場

南韓12強教頭柳仲逸為首的教練團，親自到球場觀察台灣選手。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職上週末2場明星賽、前天味全龍天母主場出戰富邦悍將，12強南韓隊以教頭柳仲逸為首的教練團，都親自到場觀察台灣選手，也藉此機會勘查預賽主場地大巨蛋和天母球場。

徐若熙（資料照）

警戒古林、徐若熙、張育成

古林睿煬（資料照）

教練團成員表示，來台後花了許多時間研究情蒐團隊提供的台灣選手資料，待名單確定後會再集中分析，目前主要以預測名單內選手為主，並未特別設定具體觀察對象。

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明星賽兩天先後登板的古林睿煬、徐若熙，前天對龍隊擊出返台後第2轟的張育成，都在南韓教練團觀察範圍。

教練團成員認為，古林和徐若熙都有不錯身手，若在韓職也會是10勝級強投，而張育成在南韓教練團見證下開轟，還是一支反方向全壘打，被評為「危險的打者」。教練團提及，張育成的瞬間爆發力相當好。

南韓隊教練團同樣評估屆時12強預賽場地，教練團成員表示，大巨蛋看起來是很不錯的球場，雖聽說施工時有些狀況導致完工時間延後，但目前，對於棒球人而言，看起來能促進台灣棒球人氣。

至於天母球場，南韓教練團透露，該場地左右界外區域較大，外野全壘打牆前的警戒區，範圍也比較廣。

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