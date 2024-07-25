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奧運開幕秀 天后歌喉讚

2024/07/25 05:30

巴黎奧運7月26日將在戶外塞納河開幕。（彭博）

傳席琳狄翁、卡卡

席琳狄翁（法新社資料照）

輪番獻唱

女神卡卡（法新社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕巴黎奧運7月26日將破天荒在戶外塞納河開幕，這場號稱全世界最盛大演出，傳出由席琳狄翁、女神卡卡等重量級歌手輪番獻唱，備受矚目。

26日塞納河開幕

將湧逾30萬人

本屆開幕式打破以往在主場館內進行的傳統，改於巴黎市中心塞納河舉辦，屆時7千名各國運動員，將搭乘近百艘船隻，從東部奧斯特里茲橋沿河航行6公里至艾菲爾鐵塔。主辦單位表示，全球逾百位元首和超過30萬名觀眾在河岸觀禮，沿途設置約80個巨型螢幕，當局則派出4萬5000名警力，確保反恐維安。

開幕大秀由法國42歲戲劇導演喬里設計，他強調是「世界最大演出」，不僅壯觀、具娛樂性，也有深意，將是一齣愛的宣言，總計12個環節，動用約3千名舞者、歌手和表演者，安排在兩側河岸、橋梁，甚至巴黎聖母院等附近歷史遺跡，並以法式幽默帶來歡樂與多元文化。

罹患罕病「僵硬人症候群」的加拿大歌后席琳狄翁盛傳即將復出，她與女神卡卡都被拍到現身巴黎街頭，加上法國流行樂天后中村阿雅、英國歌手杜娃黎波、美國饒舌歌手史努比狗狗等知名藝人，都被點名可能擔任開幕式表演嘉賓。

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