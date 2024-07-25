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富比世評進場服 台灣NO.1

2024/07/25 05:30

《富比世》評比各國奧運進場服，台灣成為第一個上榜的代表團。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕今年奧運在時尚之都巴黎舉行，史上首見的塞納河開幕式將成為運動員的伸展台，美國權威雜誌《富比世》近日評比各國進場服，選出10個最能在服裝風格、國家傳統精神、及運動潮流間取得平衡的國家，台灣是第一個上榜的代表團。

繼上屆東京奧運後，台灣再度邀請前衛街頭服裝品牌「JUST IN XX」創辦人周裕穎操刀團服，此次的兩件式西裝結合永續性與在地匠人精神，將台灣當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》巧妙轉化為布料上的印花、以藍色波浪呈現寶島地景之美。 

胸針設計則是邀請藝術家林佩瑩製作，以台灣的國花梅花與油菜花為靈感。此外，出現在鞋面與腰帶的香蕉絲織片由「人間國寶」工藝師嚴玉英打造。POLO衫上的白色格紋也有巧思，與翻轉文字藝術家林國慶合作，英文的「Taipei」在翻轉180度後閱讀，就會是中文的「加油」。

除了台灣，上榜的還有備受各界好評、長袍上有精緻刺繡圖案的蒙古，另外，地主法國由LVMH旗下百年品牌Berluti操刀，深藍色燕尾服，搭配國旗紅白藍三色的漸層翻領，展現法式優雅，也獲得青睞。

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