巴黎奧運》林昀儒／陳思羽 「桌」到下下籤

林昀儒（左）╱陳思羽（右）首輪就抽到擁有主場優勢的法國組合。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運桌球籤表昨天出爐，被寄予奪牌希望的混雙組合林昀儒╱陳思羽，首輪就抽到擁有主場優勢的法國組合，若能過關8強恐將遭遇世界排名第一的中國「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎。

首輪若過關 將戰世界第1

世界排名第7的林昀儒/陳思羽，五月在沙烏地大滿貫賽首輪才以1：3敗給A.勒布朗/袁嘉楠，沒想到奧運首戰就狹路相逢。即使闖過法國這關，8強可能提前對決頭號種子王楚欽/孫穎莎，林陳配過去三度碰上「莎頭組合」，包括最近兩年的新加坡大滿貫賽及去年亞錦賽都吞下敗仗。

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球評周東昱也認為混雙的籤「很硬」，相較之下，林昀儒在男單8強賽避開中國兩大戰將王楚欽、樊振東，比較值得期待。

林昀儒8強避開中國雙煞

不過，林昀儒若挺進8強，有可能會碰到世界排名第五的F.勒布朗，小林過去和直拍橫打的F.勒布朗交手3次，除了2022年在杜哈挑戰賽以3：1獲勝外，去年新加坡大滿貫賽和今年世團賽都以0：3落敗。但周東昱認為，勒布朗打球起伏較大，容易受情緒影響，小林不是沒有機會突破。

男團方面，台灣隊首輪若能擊敗埃及，8強可能遭遇張本智和領軍的日本隊，台灣隊今年世界團體賽小組賽雖以1：3敗給日本，但莊智淵認為，日本3名選手都很年輕，比德國、法國相對好打一些。

女團方面，台灣隊首輪對上澳洲應可過關，但8強將對上尋求5連霸的中國；台灣一姐鄭怡靜女單若連闖3關，8強也可能遭遇世界球后孫穎莎。

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