巴黎奧運》小戴、孫振霸氣登船 60台將拚榮耀

戴資穎生涯四度征戰奧運將首次擔任掌旗官。（中央社）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕2024巴黎奧運開幕典禮將在台灣時間27日凌晨1點半登場，台灣代表團將由霹靂舞好手孫振、羽球一姐戴資穎擔任掌旗官。

霹靂舞國手孫振。（資料照）

奧運明凌晨開幕

10500選手遊塞納河

今年奧運以「創新」為宗旨，開幕式也顛覆傳統，有別於過往在大型運動場舉行，這次將破天荒在巴黎著名地標塞納河上演。傳統的運動員進場儀式也有所改變，將由遊船運載206個代表團、1萬500名選手入場，沿途舉行各種表演，整條路徑全長6公里，從奧斯特里茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

請繼續往下閱讀...

巴黎奧運組委會表示，這將是在奧運會史上最壯觀和開放的開幕式，觀眾將可免費觀賞開幕，預估可吸引60萬人共襄盛舉。

由於參與開幕式有人數限制，加上考量賽程問題，明天確定出席開幕式的代表隊包含游泳、拳擊、桌球、霹靂舞、田徑、擊劍、體操、輕艇、羽球及網球，團本部則由總領隊張煥禎領軍。

開幕式由法國國家歌劇院總監喬里擔任藝術總監，將分拆為12個環節，預計動用約3000名舞者和表演者。另外，這次也會向2019年遭遇祝融的巴黎聖母院致敬，選手入場後，最後以燈光秀畫下句點。另外，今年傳出加拿大歌后席琳狄翁、女神卡卡等知名歌手都將登台演唱，星光熠熠。

台灣競逐16項目

柔道軍團搶首面牌

台灣代表團今年共有16種運動項目、60名好手取得參賽資格，開幕式後起將陸續登場。27日下午將由「柔道男神」楊勇緯、女將林真豪打頭陣，力拚台灣首面獎牌。另外，羽球方面，葉宏蔚／李佳馨在混雙小組賽將碰上香港鄧俊文／謝影雪、男雙李洋／王齊麟則遭遇日本小林優吾／保木卓朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法