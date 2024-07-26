晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎奧運》選手村遇陳念琴 直擊志田千陽打卡

2024/07/26 05:30

日本羽球女將志田千陽與選手村地標合照。（特派記者王元鴻攝）

戒備森嚴

拳擊女將陳念琴（左二）、吳詩儀與教練柯文明、隊醫林聖章準備前往訓練場地。（特派記者王元鴻攝）

媒體僅200個名額入村

全球媒體僅200個名額可進入選手村參觀。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕2024年巴黎奧運有許多創舉，包括這屆奧運選手村沒有入村升旗儀式，而過往選手村並不開放媒體參觀採訪，僅能到國際區約訪各國隊職員，選手村被視為「最高機密」，昨天開放預先登記的媒體參觀，全球僅200個名額可以入村自由參觀4小時，本報是台灣唯一入村的平面媒體。

拳擊女將吳詩儀（右）與外國選手交換奧運徽章。（特派記者王元鴻攝）

巴黎奧運選手村歷時7年興建，耗資約20億歐元（約720億台幣)，佔地廣達51公頃，內有82棟建築物，3000戶公寓和7200個房間。

台灣代表團獲得分配單獨一整棟，有整棟大樓內有39間單人房及33間雙床房，共105個床位，一樓是團本部行政中心。

選手村區域廣大，選手出門可以搭乘電動車代步，選手村中的地標五環標誌，選手出入都會來一張打卡照，日本隊羽球女將志田千陽少女心大發，與五環地標可愛合影。

台灣代表團選手非常認真訓練，陳念琴和教練團後勤團隊趕著去訓練，陳念琴說，在選手村吃住都很習慣，自己是容易滿足的人，沒有適應上的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。