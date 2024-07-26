巴黎奧運》選手村遇陳念琴 直擊志田千陽打卡

日本羽球女將志田千陽與選手村地標合照。（特派記者王元鴻攝）

戒備森嚴

拳擊女將陳念琴（左二）、吳詩儀與教練柯文明、隊醫林聖章準備前往訓練場地。（特派記者王元鴻攝）

媒體僅200個名額入村

全球媒體僅200個名額可進入選手村參觀。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕2024年巴黎奧運有許多創舉，包括這屆奧運選手村沒有入村升旗儀式，而過往選手村並不開放媒體參觀採訪，僅能到國際區約訪各國隊職員，選手村被視為「最高機密」，昨天開放預先登記的媒體參觀，全球僅200個名額可以入村自由參觀4小時，本報是台灣唯一入村的平面媒體。

拳擊女將吳詩儀（右）與外國選手交換奧運徽章。（特派記者王元鴻攝）

巴黎奧運選手村歷時7年興建，耗資約20億歐元（約720億台幣)，佔地廣達51公頃，內有82棟建築物，3000戶公寓和7200個房間。

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台灣代表團獲得分配單獨一整棟，有整棟大樓內有39間單人房及33間雙床房，共105個床位，一樓是團本部行政中心。

選手村區域廣大，選手出門可以搭乘電動車代步，選手村中的地標五環標誌，選手出入都會來一張打卡照，日本隊羽球女將志田千陽少女心大發，與五環地標可愛合影。

台灣代表團選手非常認真訓練，陳念琴和教練團後勤團隊趕著去訓練，陳念琴說，在選手村吃住都很習慣，自己是容易滿足的人，沒有適應上的問題。

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