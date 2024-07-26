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花都狂想曲》航向永恆的巴黎奧運開幕式

2024/07/26 05:30

巴黎塞納河舉行奧運開幕式示意圖。（翻攝自奧林匹克雜誌）

一艘艘搭載著奧運參賽隊職員的船隻，在夕陽時分巡遊巴黎的母親之河塞納河，穿過跨越塞納河畔一座座橋樑，途經聖母院、羅浮宮、奧賽博物館....，悠悠駛向艾菲爾鐵塔的耶拿橋，這幅浮誇的畫面美得讓人不敢想像。

巴黎睽違百年再次舉辦奧運，100年來的蘊釀，法國人的思維大概如同高盧雄雞般，希冀能夠驕傲昂首睥睨過往，開幕典禮便是一鳴驚人的世紀創舉，讓一向保守的國際奧會眼睛為之一亮，特別在奧運開幕前夕修改奧林匹克憲章第54.1條，將奧運開幕式的場地從「奧林匹克體育場」的規範，修改為「開幕式場地」，迎合巴黎奧運開幕典禮航行於塞納河上的儀式，營造史上最經典的法式浪漫。

位於北緯48.5度的巴黎，7月的晚間9點才天黑，開幕式節目搭配巴黎的日落時光，85艘搭載奧運參賽隊職員的遊船，在暮色斜陽中沿著塞納河航行6公里，河畔兩岸的巴黎熱門歷史建築，化為一幕幕表演舞台輪番演繹，從黃昏至夜色降臨，最後在艾菲爾鐵塔以煙花和聖火製造最後高潮。如果巴黎奧運開幕安排在法蘭西體育場，在這個世界流行之都，那就真的「殺風景」了。

現代奧運與法國淵源甚深自不在話下，1896年在雅典恢復舉辦之後，第二屆奧運1900年便移師巴黎舉行，而今繼1924年第三度舉辦奧運，巴黎奧運籌備會以「奧運更開放」（Games wide open）的精神，要營造如此百年一見的浮誇唯美開幕式，付出的代價更加可觀，世道動蕩仇恨糾結難解，戰火燎原，原為和平而倡議的奧運也面臨恐怖攻擊威脅。

開幕式長達6公里塞納河航行，各國隊職員暴露在險境中「wide open」的時間和空間都極長，法國動員45000名軍警和特別部隊，沿途制高點佈滿狙擊手，恐怕是傾全球之力將這趟航行披上防護罩，所有開幕式細節直到演出前才會揭曉，這也是完全沒有預演的開幕典禮，在這航向永恆的浪漫旅程，也伴隨沉重人間殺戮。

（特派記者王元鴻）

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