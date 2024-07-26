如果你今天開始追奧運

巴黎奧運火炬（取自官網）

◆巴黎第3度主辦奧運

2024巴黎奧運獎牌（資料照）

巴黎曾在1990年、1924年主辦奧運，也成為英國倫敦之後第2個3度承辦夏季奧運的城市。

巴黎大皇宮將舉辦擊劍、跆拳道賽事。（資料照）

◆賽期：法國時間7/26-8/11

開幕典禮是台灣世間27日凌晨1點半，男子足球賽已提前在24日開打，8月11日閉幕，共32種運動項目、48個分項，全球206個代表團、總計1萬500名運動員參賽。

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◆巴黎時差，減6小時

比台灣慢6小時，例如巴黎上午11點是台灣下午5點。

◆吉祥物弗里吉Phryges

靈感來源為象徵自由、平等和博愛的弗里吉亞帽，是法國大革命時流行的紅色帽子，胸前有奧運會徽、五環標識及殘奧會徽，整體配色正是法國國旗顏色。

◆口號OUVRONS GRAND LES JEUX

法文意指「奧運更開放」，也代表奧運的包容性和開放性。

◆會徽瑪麗安娜Marianne

會徽結合金牌、聖火和瑪麗安娜女神的3個元素，也是奧運史上首個以臉部為形象的標誌。

◆62個競賽圖標

以代表運動項目的圖樣為主要元素，及場地特徵為視覺，再融入以「X」線條為對稱軸設計，例如網球是以4顆網球、網球拍，並以彼此對稱的方式呈現。

◆獎牌

由巴黎知名珠寶品牌Chaumet設計，每面獎牌都鑲嵌六邊型的艾菲爾鐵塔碎片，與法國國土形狀契合，背面刻有勝利女神雅典娜，女神左側是帕德嫩神廟，右側空間過去留白，這次首開先例刻上巴黎鐵塔。

◆聖火火炬3元素：平等、水與和平

由法國鬼才設計師、巴黎城市設計大獎得主雷漢尼爾操刀，以首見的對稱結構象徵平等精神，火炬下半部水波紋呼應塞納河。

◆奧運場館分佈區域

本屆奧運以不少歷史地標為比賽場地，如射箭項目在榮軍院登場、馬術在凡爾賽宮舉行，香榭麗舍大道上的巴黎大皇宮則是擊劍、跆拳道場地，35座場館只有2座新場館是專為本屆奧運打造的永久性體育館。

場地主要分佈在3個區域，13個場館位於巴黎市中心，近郊的大巴黎都會區則有包含田徑場地法蘭西體育館等12座場館，另外法國境內還有6座足球場及4個不同項目的場館舉辦賽事，如籃球在里爾登場、衝浪在大溪地舉行。

◆票價與票房

揮別受疫情影響的東京奧運，巴黎奧運再度迎來觀眾回歸，籌委會指出，本屆已售出870萬張票，超越1996亞特蘭大奧運的830萬張，寫下歷史新高，近日又釋出120萬張票，可望再寫新猷。票價方面，熱門項目如男子籃球、田徑、游泳決賽可達980歐元（約3萬4777元台幣）、最便宜票價約24歐元（852元台幣）。

◆台灣轉播資訊

電視：公視、華視、中華電信MOD愛爾達體育台

線上轉播OTT：Hami Video、ELTA TV

◆維安與志工人數

首度在開放的塞納河舉辦開幕儀式，預計動用4萬5000名警力與國家憲兵，加上1萬名軍人執行維安工作。本屆奧運及帕運共有4萬5000名志工參與，男女比例與運動員一樣各為50%。

◆難民隊、中立運動員

2016年里約奧運開始增設難民隊，本屆難民隊共有來自11個國家、37名運動員，其中14名來自伊朗，將參加12個運動項目，前兩屆尚未有難民運動員能站上頒獎台。

俄羅斯上屆東京奧運受禁藥風波影響，只能以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽，本屆由於烏俄戰爭未歇，俄羅斯、白俄羅斯選手僅能以個人中立運動員（AIN）身份參賽，無法使用國旗、唱國歌，也不會被列入官方獎牌榜。

◆保險套

國際奧會在1988年漢城奧運首度發放保險套，巴黎奧運為1萬500名運動員提供30萬個保險套。（記者吳孟儒、盧養宣）

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