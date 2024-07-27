奧運》黃筱雯有金牌相 今晚「拳」力出擊

拳擊女將林郁婷（左）持續練習備戰。（教練曾自強提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣拳擊隊本屆奧運派出隊史最多的6人參賽，被外媒看好有摘金實力的黃筱雯今晚將率先登場，她在女子54公斤級首戰對上蒙特內哥羅選手高耶科維琪，吳詩儀隨後在女子60公斤級出賽，對手是去年世錦賽銅牌南韓好手吳妍智。

體育署署長鄭世忠（左二）等人到練習場關心拳擊隊狀況。 （教練曾自強提供）

首輪有勝算 16強起遇魔王

女子拳擊54公斤級黃筱雯（左）首戰今晚登場。（教練劉宗泰提供）

黃筱雯上屆東京奧運為台灣打下隊史首面銅牌，《運動畫刊》日前預測她本屆能摘金，對此，她很感謝能被外界看好，但自己走上擂台就是保持平常心，盡全力繳出最好表現，發揮優勢。

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黃筱雯對首輪對手高耶科維琪並不陌生，雙方上個月才在奧運資格賽交手，當時她以5：0勝出，但接下來每場都是硬仗，晉級16強可能會碰上2屆歐錦賽金牌、保加利亞頭號種子佩特羅娃，8強假想敵則是去年杭州亞運奪銀的中國好手常園。

同樣在首日出賽的吳詩儀首輪就有嚴峻考驗，吳妍智是2018年雅加達亞運金牌，兩度在世錦賽奪銅。

陳念琴、林郁婷明上擂台

其餘4名好手明天也將陸續登場，陳念琴在女子66公斤級首輪迎戰多明尼加的莫羅塔，若順利晉級4強將遭遇去年亞運金牌中國名將楊柳。

林郁婷以女子57公斤級頭號種子出擊，首輪輪空直接晉級16強，追逐金牌的最大考驗將從8強開始，無論是愛爾蘭的沃許或是保加利亞的斯塔涅娃，都是近年歐錦賽奪牌常客。

男子隊部分，63.5公斤級賴主恩、71公斤級甘家葳都從16強起步，其中甘家葳要碰上2021年世錦賽銀牌得主、美國好手瓊斯。

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