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奧運》最美團服遊塞納河 台灣隊迫不及待

2024/07/27 05:30

準備參加開幕式的媒體排隊人龍綿延近2公里。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運開幕式台灣時間今天凌晨登場，今年選手別開生面的搭船從塞納河進場，台灣代表團搭乘第74艘船出發，並由霹靂舞好手孫振及羽球一姐戴資穎擔任掌旗官。

奧運開幕式前，警方驅趕塞納河畔的民眾。（特派記者陳志曲攝）

巴黎奧運開幕式台灣共有39人參與，羽球名將李洋在最後一刻入列，原本要出席的網球女將謝淑薇則改由女雙搭檔曹家宜代表。由於李洋在結束奧運後即將高掛球拍，奧運最後一舞也不想錯過開幕式。

準備參加開幕式的媒體接受人工安檢。（特派記者粘藐云攝）

有別於過去開幕式在體育場進行，選手步行進場，這次大家搭船亮相，去年杭州亞運台灣代表團掌旗官王冠閎表示，很開心也很興奮，畢竟來了幾天都在訓練，還沒辦法看到巴黎的市容，所以很期待。

韓安齊說：「不是用走的，而是在船上，感覺很新奇，而且又能夠穿團服，我覺得那衣服很棒，鞋子很好看！」游泳隊教練黃智勇分享自己的奧運經驗，他提到，選手時期參與1996年亞特蘭大奧運曾發生爆炸案，上屆東京奧運也碰上疫情沒有觀眾，這次開幕式搭船進場也是很特別的經驗。

開幕式前附近街道、地鐵全數封閉，取得入場門票的媒體，必須從媒體中心搭乘接駁車抵達現場。為了防範恐怖攻擊，巴黎當地部署大批警力，媒體入場前也得進行人工、電子兩次安檢，排隊形成近2公里人龍。

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