台灣英雄Never Give Up 台灣大哥大力挺奧運12戰將

《Never Give Up》獨家版MV上線。（台灣大哥大提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕巴黎奧運台灣時間今晨開幕，台灣大哥大不僅是巴黎奧運台灣代表團合作夥伴，也是史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，共計12位選手登上五環殿堂，台灣大哥大推出一系列應援活動，希望讓台灣健兒帶著滿滿喝采，爭取最高榮耀。

最多贊助選手征奧

創單一企業紀錄

台灣大哥大運動家族選手包括今晚將力拚台灣首金的「柔道男神」楊勇緯，桌球林昀儒、鄭怡靜，網球詹皓晴與詹詠然，拳擊黃筱雯、林郁婷、陳念琴，高球徐薇淩，體操丁華恬，舉重女將郭婞淳，還有擔綱開幕式掌旗官的霹靂舞好手孫振，他將於8月10日在這項新增項目登場，讓世界看見台灣。

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原創曲應援台灣隊

展現能所不能精神

台灣大哥大此次將出品的《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV授權予中華奧會，作為巴黎奧運台灣隊官方應援曲，展現選手永不放棄的熱血精神，昨更加碼推出以18位運動家族選手為主的MV版本，希望展現運動選手光輝背後的淚水與汗水，及永不放棄、誓言奪牌的精神，並邀請民眾將歌曲分享在社群平台上，為即將上場挑戰自己、能所不能的奧運選手們應援。

擔任《Never Give Up》監製的台灣大哥大永續品牌副總劉麗惠表示，看到每天都有許多網友留言力挺支持的選手，很開心歌曲能凝聚眾人之力，讓大家看見選手們的拚勁與努力，也希望藉由這首歌曲，傳達「Open Possible能所不能」的精神，激勵更多人勇敢追夢，挑戰自我。

台灣大哥大也推出一系列應援活動，「Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰」活動起跑不到1週，舞蹈濾鏡的使用次數即突破近千次，期待大家用創意和熱情點燃奧運精神，秀出自己的創意舞蹈，一同為選手喝采；「MyMoji」的奧運應援貼圖則邀請全民做愛心，收益將全數捐贈公益團體，下載APP以手機自拍AI生成虛擬分身，還能幫分身換上台灣隊團服，與選手一起製作同框貼圖。

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