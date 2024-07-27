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陳仕朋第2局氣順了 7勝霸土投

2024/07/27 05:30

張育成賽後舉辦見面會。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳仕朋超過2週沒有出賽，站上投手丘竟然覺得有點陌生，即使局局有狀況，仍交出6局失1分的優質先發，配合勝利組牛棚「王岳父」強力守成，率富邦悍將以2：1險勝台鋼雄鷹，陳仕朋也以7勝穩坐本季本土最多勝投。

郭阜林（記者陳逸寬攝）

陳仕朋才面對5人次就形成滿壘，花29球結束1局上，他指出，因為很久沒有比賽，剛上去滿生疏的，加上不太適應大巨蛋的投手丘，投球機制也不穩定，趁教練喊暫停整理投手板，盡力去調整。

陳仕朋（記者陳逸寬攝）

陳仕朋第2局起進入狀況，用95球投完6局，只在3局上失1分，他表示，這場投得跌跌撞撞，靠隊友守備幫很多忙，至少該吃的局數有吃到。富邦自第7局讓王尉永、曾峻岳、富藍戈各投1局，富藍戈9局上2出局後雖有狀況，但及時對魔鷹演出再見三振。

中職自2009年實施每隊每季120場以來，本土投手只有6人單季投滿150局，僅潘威倫在2010、15年兩度達成，陳仕朋單季最多是2019年的124局，今年90.2局是本土投手最多，他表示，150局是今年的目標，趁明星賽也向潘威倫請教體能調整。

台鋼郭阜林 首打席敲安

昨有15068人進場觀看張育成首次在大巨蛋出賽，超越12日他在中職首次出賽的10522人，寫下富邦今年第3高、平日最高票房，他在守備有數次美技演出，3局下還擊出高飛犧牲打助富邦追成1：1。

郭阜林被統一獅交易到台鋼後的第1場出賽，就擔任先發7棒三壘手，2局上的轉隊後首打席還敲出生涯在大巨蛋首安。台鋼為協助高雄在風災後重建，昨起和富邦3連戰每敲1安就捐1萬，團隊9安中郭阜林就佔2安。

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