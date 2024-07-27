奧運》楊勇緯鬥志昂 今搶第一金

「柔道男神」楊勇緯（右）今將爭取台灣代表團首面獎牌。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運賽事今天全面展開，上屆東京奧運奪下銀牌的「柔道男神」楊勇緯率先出擊，爭取台灣代表團首面獎牌；尋求衛冕的羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟也將在小組賽力拚開出紅盤。

楊勇緯昨在勒瓦盧瓦市運動中心進行最後備戰。（特派記者王元鴻攝）

頭號種子16強起步

周天成首戰將在明晚登場。 （特派記者王元鴻攝）

東奧獲得男子60公斤級銀牌的楊勇緯，今年爭金之路有些艱辛，名列第一種子的他首輪輪空，16強將碰上澳洲的卡茲和義大利選手卡利諾的勝方。

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羽球男雙李洋（左）與王齊麟（右）練球後拉筋。 （特派記者王元鴻攝）

楊勇緯真正的挑戰進入8強後才開始，8強可能遭遇哈薩克的斯梅托夫，4強得看西班牙好手賈里霍斯和日本名將永山龍樹對戰結果，但這兩人都不好惹。

台灣隊重點賽程

賈里霍斯是去年世錦賽金牌，楊勇緯過去和他未曾交手；永山龍樹則兩度在世錦賽奪銅，楊勇緯已吞下對戰4連敗。楊勇緯昨在運動中心進行最後備戰，教練劉文等表示，現在訓練狀況不錯，已經調整到比賽模式。

籤表看似困難重重，但劉文等認為和預期的差不多，都有一定難度，「我還是希望他一場一場慢慢來，不用去想後面對手，專注在眼下的比賽，過了這關才有下一場。」

劉文等提到，這次團本部借了運動中心，讓選手可以按照自己的時間和需求訓練，也不用和其他國家選手排隊等訓練場，幫助很大。女子48公斤級的林真豪也將在今天上陣，首輪將對上25歲的哥倫比亞好手拉索。

麟洋配明晨搶頭彩

羽球方面，李洋／王齊麟小組賽首戰日本組合小林優吾／保木卓朗，日前已到比賽場館適應場地，希望能在首日搶勝；另外，混雙葉宏蔚／李佳馨小組賽首役將迎戰香港鄧俊文／謝影雪。

此外，射擊女將余艾玟、劉恆妤將在女子10公尺空氣手槍資格賽登場；桌球混雙組合林昀儒／陳思羽，台灣時間晚間11點15分將在16強迎戰地主組合A.勒布朗／袁嘉楠。

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