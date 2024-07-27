王冠閎無懼大賽壓力 只怕接駁車出亂子

游泳隊王冠閎昨在拉德芳斯體育館訓練。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「台灣蝶王」王冠閎和女將韓安齊昨在巴黎奧運游泳場館拉德芳斯體育館訓練。

游泳隊王冠閎（左）與韓安齊昨在拉德芳斯體育館訓練。（特派記者陳志曲攝）

王冠閎今年再度取得200蝶參賽資格，他在上屆東京奧運闖進準決賽，這次以決賽為首要目標，這幾天訓練以多適應比賽模式為主。

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王冠閎在接駁車上席地而坐。 （教練黃智勇提供）

韓安齊將在女子200公尺混合式上陣，她表示，狀況還不錯，目前一切都很新鮮，「都很開心，然後又有伴一起練習。」

教練黃智勇透露，他們國中時就一起出國比賽，已是老朋友了，「安齊的個性很洋化，他們互動有點無厘頭，每天瘋瘋癲癲的，對比賽來說，可以降低壓力、焦慮。」

兩人一起練習增添動力，黃智勇說：「秒數比預期的好，他們對自己有更高的期望，不只希望打破個人最佳成績，也想為台灣爭取更高榮耀。」

不過，交通成為代表隊夢魘，王冠閎透露，這幾天訓練日的接駁車，除了開錯路多花時間，也因為人多塞爆，「我們只能站著或坐在地上，但危險的是外國人是站著，車子如果不穩，我們可能就會被壓到。」他希望比賽日不會出現類似狀況，也期盼團本部能協助解決交通問題。

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