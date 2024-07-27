奧運》巴黎之犬奇緣 2運動中心掛台灣國旗

勒瓦盧瓦市長杜瑪（左二）迎接代表團成員。（特派記者王元鴻攝）

勒瓦盧瓦市長 盛讚台灣民主

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。 （特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕台灣代表團在巴黎奧運免費借用市區勒瓦盧瓦市的運動中心，教育部長鄭英耀、駐法大使吳志中、中華奧會主席林鴻道等人，昨前往運動中心和營外的運科中心視察，勒瓦盧瓦市長杜瑪迎接代表團成員，並盛讚台灣的民主成果。

勒瓦盧瓦運動中心掛了許多台灣國旗。（特派記者王元鴻攝）

48名議員力挺 提供免費場地

去年考察團在巴黎勘察環境時，巧遇在塞納河畔遛狗的勒瓦盧瓦市長杜瑪，輾轉促成免費使用運動中心，且該市48名議員全票通過。

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杜瑪表示，該運動中心提供台灣、美國、加拿大、澳洲等國使用，「台灣當初提出申請時，我就認為一定要幫忙，很開心能幫助到台灣奧運、帕運代表隊。」

杜瑪說：「自1980年代後期，台灣歷任總統建立了富足、穩定的模範民主政權，我們見證到歷屆總統和前任總統蔡英文談判的藝術和對於國家的熱忱，完成這些使命，所以我們一直都支持台灣在國際舞台上，基於我們的尊重和友誼，持續雙方交流，這也是為什麼會在2座運動中心外掛上台灣的國旗。」

鄭英耀表示，為了表達感謝，教育部每年將提供10個名額給勒瓦盧瓦市的年輕人免學雜費來台灣就讀大學、碩士、博士等學位，不過在吳志中建議下立刻加碼到20個名額，為期5年。

鄭英耀一行人隨後也參觀位於附近的運科中繼站，也和林鴻道一起體驗氣壓按摩器，鄭英耀說，這些設施對選手幫助很大，以後大型運動會都可比照辦理。

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