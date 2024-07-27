花都狂想曲》史上最E奧運 請掃QRcode

巴黎奧運購票和交通方式都要下載APP，QRcode成了通行密碼。（取自網路）

巴黎奧運會開幕了，這屆奧運很不一樣，先進科技圍繞這世上規模最龐大的運動慶典，在這個年代人們朗朗上口的人工智慧AI和物聯網（IoT），將賽事的各方面融合帶給參與者前所未有的E體驗。

請掃QRcode！奧運新聞中心每個媒體諮詢櫃台，牆上貼著密密麻麻的QRcode和網址，工作人員引領記者從智慧手機進入奧運資訊運作的神秘體系，從QRcode進入某個網站或APP，註冊帳號密碼之後，可以得到某一個答案和運作邏輯。

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例如以往熱門的比賽和開閉幕典禮，參與的媒體受限，必須由奧運籌備會另外發給實體票券，巴黎奧運全面使用APP進行配票，有些在手機APP介面無法操作，得搭配電腦才能竟功，取得電子票券後，工作人員會在媒體證上貼一張貼紙，屆時搭配護照才能進場，至於進場規範，請掃QRcode！

交通運輸又是另一個APP，理論上可根據交通狀況規畫不同路徑，疏散人潮，一般遊客購票和交通方式也都要下載APP，在這個智慧型手機已成身體器官的年代，史上最「E」的奧運，行走江湖如果沒有智慧型手機和難以計數的使用者名稱和密碼，簡直需要申請殘障手冊了（APP的配票系統，也可註明是不是殘疾人士！）

下載數不清的APP和行動準則，是一個時代進程的全新體驗，從管理賽事的角度來看，物聯網和人工智慧的融合，重新定義奧運可能發生的情況，例如所有購票觀眾都需要登入APP註冊個人資料，進場時比對身分，甚至人臉辨識，提高賽事的安全性。而這些全新的科技也應用在奧轉播，擴增實境和虛擬實境體驗，讓觀眾在任何地方都能沉浸在奧運比賽現場。

這些尖端技術運用在地球上最盛大的賽事，理想上可以為運動選手、球迷等提供更安全舒適、更具吸引力和身臨其境的體驗，不過當我們遙想這些尖端科技帶來的美好之際，說好20分鐘一班的巴士等了1個小時還不來，才意識到法國是不是買到假AI晶片了。

（特派記者王元鴻）

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