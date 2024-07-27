晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

花都狂想曲》史上最E奧運 請掃QRcode

2024/07/27 05:30

巴黎奧運購票和交通方式都要下載APP，QRcode成了通行密碼。（取自網路）

巴黎奧運會開幕了，這屆奧運很不一樣，先進科技圍繞這世上規模最龐大的運動慶典，在這個年代人們朗朗上口的人工智慧AI和物聯網（IoT），將賽事的各方面融合帶給參與者前所未有的E體驗。

請掃QRcode！奧運新聞中心每個媒體諮詢櫃台，牆上貼著密密麻麻的QRcode和網址，工作人員引領記者從智慧手機進入奧運資訊運作的神秘體系，從QRcode進入某個網站或APP，註冊帳號密碼之後，可以得到某一個答案和運作邏輯。

例如以往熱門的比賽和開閉幕典禮，參與的媒體受限，必須由奧運籌備會另外發給實體票券，巴黎奧運全面使用APP進行配票，有些在手機APP介面無法操作，得搭配電腦才能竟功，取得電子票券後，工作人員會在媒體證上貼一張貼紙，屆時搭配護照才能進場，至於進場規範，請掃QRcode！

交通運輸又是另一個APP，理論上可根據交通狀況規畫不同路徑，疏散人潮，一般遊客購票和交通方式也都要下載APP，在這個智慧型手機已成身體器官的年代，史上最「E」的奧運，行走江湖如果沒有智慧型手機和難以計數的使用者名稱和密碼，簡直需要申請殘障手冊了（APP的配票系統，也可註明是不是殘疾人士！）

下載數不清的APP和行動準則，是一個時代進程的全新體驗，從管理賽事的角度來看，物聯網和人工智慧的融合，重新定義奧運可能發生的情況，例如所有購票觀眾都需要登入APP註冊個人資料，進場時比對身分，甚至人臉辨識，提高賽事的安全性。而這些全新的科技也應用在奧轉播，擴增實境和虛擬實境體驗，讓觀眾在任何地方都能沉浸在奧運比賽現場。

這些尖端技術運用在地球上最盛大的賽事，理想上可以為運動選手、球迷等提供更安全舒適、更具吸引力和身臨其境的體驗，不過當我們遙想這些尖端科技帶來的美好之際，說好20分鐘一班的巴士等了1個小時還不來，才意識到法國是不是買到假AI晶片了。

（特派記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。