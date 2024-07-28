巴黎奧運開幕 經典華麗

巴黎奧運開幕式昨天在法國塞納河畔浪漫登場，台灣代表團由戴資穎和孫振共同掌旗，在滂沱大雨中搭船進場，所有選手都難掩興奮地和河邊觀眾揮手致意。（路透）

戴資穎、周天成 今上陣

〔記者梁偉銘／綜合報導〕二○二四年巴黎奧運昨天在雨中開幕後全面點燃戰火，「柔道男神」楊勇緯歷經激戰後落敗，未能敗部復活，八強止步，無緣連兩屆奪牌，今天輪到戴資穎為首的羽球軍團出擊，再接再厲爭取佳績。

楊勇緯上屆東京奧運摘下銀牌，去年杭州亞運也奪金，榮膺男子六十公斤級頭號種子的他，原本期盼搶下我代表團本屆首面獎牌，但他在八強戰不敵哈薩克好手斯梅托夫，落入敗部又輸給日本宿敵永山龍樹，無緣晉級銅牌戰。

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黃筱雯、吳詩儀 挺進16強

三年前東奧拳擊首度打下銅牌的黃筱雯，昨以五：○再度完封蒙特內哥羅手下敗將高耶科維奇，晉級女子五十四公斤級十六強，被外媒視為有機會奪金的她，下個對手為保加利亞頭號種子佩特羅娃。吳詩儀也在女子六十公斤級奏捷，扳倒世錦賽銅牌的南韓名將吳妍智挺進十六強。

本屆奧運開幕式破天荒拉出主場館，移師塞納河舉行。雖然天公不作美下起大雨，澆不熄各國頂尖運動員的熱情，台灣代表團排在第七十四艘船登場，由「羽球一姐」戴資穎及霹靂舞好手孫振共同擔任掌旗官，浪漫雨中花都揮舞旗幟，驚豔河畔，也受到民眾熱情歡呼。

「天氣不美，心情很美的夜晚。」第四度進軍奧運的戴資穎，也是生涯最後一舞，穿著華麗開幕團服與團員們自拍留念，「雨大到頭髮都濕透了，真的是個很特別的經驗，這輩子應該都忘不了，能在最後一次奧運留下這樣的回憶，感覺也足夠了。」

上屆東奧女單獲得銀牌的小戴，今天將在小組賽登場，周天成也將於男單小組賽上陣，至於尋求衛冕男雙金牌的王齊麟／李洋，小組賽首戰則在週一凌晨。林昀儒桌球男單首輪、陳念琴拳擊女子六十六公斤級預賽，也都在週一凌晨爭取勝利。

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