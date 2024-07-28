晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎奧運開幕 經典華麗

2024/07/28 05:30

巴黎奧運開幕式昨天在法國塞納河畔浪漫登場，台灣代表團由戴資穎和孫振共同掌旗，在滂沱大雨中搭船進場，所有選手都難掩興奮地和河邊觀眾揮手致意。（路透）

戴資穎、周天成 今上陣

〔記者梁偉銘／綜合報導〕二○二四年巴黎奧運昨天在雨中開幕後全面點燃戰火，「柔道男神」楊勇緯歷經激戰後落敗，未能敗部復活，八強止步，無緣連兩屆奪牌，今天輪到戴資穎為首的羽球軍團出擊，再接再厲爭取佳績。

楊勇緯上屆東京奧運摘下銀牌，去年杭州亞運也奪金，榮膺男子六十公斤級頭號種子的他，原本期盼搶下我代表團本屆首面獎牌，但他在八強戰不敵哈薩克好手斯梅托夫，落入敗部又輸給日本宿敵永山龍樹，無緣晉級銅牌戰。

黃筱雯、吳詩儀 挺進16強

三年前東奧拳擊首度打下銅牌的黃筱雯，昨以五：○再度完封蒙特內哥羅手下敗將高耶科維奇，晉級女子五十四公斤級十六強，被外媒視為有機會奪金的她，下個對手為保加利亞頭號種子佩特羅娃。吳詩儀也在女子六十公斤級奏捷，扳倒世錦賽銅牌的南韓名將吳妍智挺進十六強。

本屆奧運開幕式破天荒拉出主場館，移師塞納河舉行。雖然天公不作美下起大雨，澆不熄各國頂尖運動員的熱情，台灣代表團排在第七十四艘船登場，由「羽球一姐」戴資穎及霹靂舞好手孫振共同擔任掌旗官，浪漫雨中花都揮舞旗幟，驚豔河畔，也受到民眾熱情歡呼。

「天氣不美，心情很美的夜晚。」第四度進軍奧運的戴資穎，也是生涯最後一舞，穿著華麗開幕團服與團員們自拍留念，「雨大到頭髮都濕透了，真的是個很特別的經驗，這輩子應該都忘不了，能在最後一次奧運留下這樣的回憶，感覺也足夠了。」

上屆東奧女單獲得銀牌的小戴，今天將在小組賽登場，周天成也將於男單小組賽上陣，至於尋求衛冕男雙金牌的王齊麟／李洋，小組賽首戰則在週一凌晨。林昀儒桌球男單首輪、陳念琴拳擊女子六十六公斤級預賽，也都在週一凌晨爭取勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。