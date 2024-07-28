巴黎百年一遇 奧運開幕5大經典

開幕式主舞台（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024巴黎奧運破天荒在戶外的塞納河舉行開幕典禮，雖然天公不作美，大雨滂沱反讓花都更添一份浪漫，這場由法國導演喬里精心設計的盛大演出，以創新為宗旨，又不失傳承精神，獲得外媒佳評，本報特別盤點五大精彩時刻。

法國女中音聖西雷爾站在大皇宮屋頂演唱法國國歌《馬賽曲》。（路透）

一、天后飆天籟／卡卡、席琳狄翁聲援

席丹（左）把聖火火炬交給納達爾，成為開幕式最大亮點。（歐新社）

這場別開生面的開幕式從美國流行天后女神卡卡的歌聲揭開序幕，她身著全黑禮服，演唱經典法語歌曲《我的羽毛》，為典禮掀起首波高潮；壓軸登場的是加拿大歌后席琳狄翁，這是她宣布罹患「僵硬人症候群」後首度公開演出，一曲《愛的讚歌》展現高亢嗓音，讓典禮以天籟劃下句點。

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法國女權先驅（取自官網）

二、不只是席丹／傳遞火炬榮耀納達爾

駿馬護送會旗。（路透）

開幕式由法國「足球先生」席丹擔任首棒火炬手，生涯在法網勇奪14座冠軍的西班牙網球名將納達爾驚喜亮相接過火炬，接著與美國網球前球后小威廉絲、田徑名將路易士、羅馬尼亞體操傳奇柯曼妮琪共同乘船行經塞納河，最後由地主柔道好手里內和田徑女將佩雷克，點燃熱氣球造型的聖火台。

開幕表演（取自網路）

三、女權拓荒者／以馬賽曲致敬10先驅

席琳狄翁（法新社）

1900年巴黎奧運首度開放女性運動員參賽，逾百年後，本屆奧運男女運動員比例首度來到1：1，開幕式也有向女性先驅致敬的橋段，法國女中音聖西雷爾站在大皇宮屋頂演唱國歌《馬賽曲》，接著10座女性雕像緩緩升起，向1793年被送上斷頭台的女權運動人士德古菊、推動法國墮胎權立法的維爾等先驅致敬。

女神卡卡（法新社）

四、銀駿馬護旗／升旗手竟犯低級失誤

除有融合多種文化角色的神秘蒙面人拿著聖火穿插開幕式外，夜幕降臨時，法國憲兵士官伊塞爾身披盔甲、騎著金屬馬匹在塞納河上奔馳，氣勢磅礴，美中不足的是，護送的奧林匹克五環旗最後以「倒掛」的錯誤方式在會場中升起。

五、這才是時尚／變裝皇后與最後的晚餐

巴黎為時尚之都，在運動員入場儀式接近尾聲時，德比利行人橋也上演一場時裝秀，變裝皇后在伸展台上爭奇鬥豔，最後聚集在扮成希臘酒神戴歐尼修斯、將幾乎全裸的身體塗成粉藍的演員凱特林身旁，模仿達文西畫作《最後的晚餐》，相當具有巧思。

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