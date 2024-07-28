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奧運》楊勇緯無緣爭銅 賽後落寞沉默

2024/07/28 05:30

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）在16強賽拿下首勝，可惜8強賽落敗，最後復活賽不敵日本強敵，無緣爭銅。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕被視為奪牌希望的「柔道男神」楊勇緯，昨在巴黎奧運男子60公斤級8強意外落敗，進入敗部復活賽後，和日本好手永山龍樹激戰的最後一刻，被對手以外割拿到半勝，最終以0︰1落敗，無緣爭奪銅牌。

林真豪（特派記者陳志曲攝）

肩負奪牌使命

壓力超乎預期

26歲的楊勇緯在上屆東京奧運勇奪銀牌，一戰成名，當時賽後淚崩直喊想拿金牌的一幕，令不少台灣觀眾動容。去年杭州亞運他摘下金牌，也是隊史第100金，意義非凡，當時也成功帶動代表團士氣。

這次前進花都，楊勇緯再度打頭陣出擊，榮膺頭號種子的他，首輪輪空，16強戰在黃金得分制逆轉擊敗義大利好手卡利諾，但在8強戰不敵東奧銅牌哈薩克好手斯梅托夫，落入敗部，只能爭銅牌。

8強戰落敗 敗部復活失利

不過，楊勇緯落入敗部後卻碰上宿敵永山龍樹，兩人過去4度交手，楊勇緯還在尋求對戰首勝。昨雙方一路激戰，遲遲無法突破僵局，眼看要進入黃金得分制，卻在最後3秒時，永山以一記外割拿下半勝，以1︰0勝出，取得銅牌戰資格。

無緣爭奪獎牌，楊勇緯賽後情緒難以平復，向來對媒體相當親切的他，先對守候在場的記者表示，需要一點時間調整心情，並未在當下多談這次的比賽狀況。

女子48公斤級，林真豪在32強對哥倫比亞好手拉索拿下一本勝，闖進16強，可惜沒能延續氣勢，下一戰敗給亞運銀牌哈薩克女將阿布扎基諾娃，無緣8強，也未能改寫上屆第7名的最佳成績。

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