花都狂想曲》拋開法式頂級浪漫 面對現實

台灣代表團昨在開幕式進場時雨勢相當大，仍澆不熄選手與隊職員熱情。（路透）

巴黎奧運別開生面的開幕典禮，在滂沱大雨中被戲稱「法式浪漫加三級」，除了觀眾和在現場採訪的媒體被淋成落湯雞，只體驗到混亂場面和全身濕透冰冷的「頂級浪漫」，倒是從大螢幕觀賞開幕典禮的橋段和舞台場景，節目華麗炫目創意十足，確實堪稱史上最具可看性，足以航向永恆的經典開幕式。

而那些關於開幕典禮想像的完美與現實，如今都要丟進塞納河隨波而去，開始要面對殘酷的榮耀與失望，進入壓力鍋模式。

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台灣代表團在開幕前夕特別向媒體展示後勤支援，包括帶來8位廚師的膳食中心，距選手村只要5分鐘路程就可享用台灣味美食；運科中繼站準備了器材和服務人員，要照顧選手的身心靈；運動中心可依照選手和教練自己安排時間調整訓練節奏，不用舟車勞頓配合大會安排的訓練時程，獲得極高評價。

代表團這次的後勤支援設施都是前所未有的規模，地點規劃也有縝密思考往來時程的方便性，確實值得按個讚。在展示會場上，代表團所有「長」字輩、「席」字輩正副主官幾乎全亮相，代表這是許多單位共同努力的成果，給選手最全面支持，從某個角度來看，這些幕後準備工作也期待兌現具體成績。

台灣在上屆東京奧運取得2金、4銀、6銅，締造史上最佳成績，時隔3年後的巴黎奧運，有60名選手取得參賽資格，扣掉有棒球項目的雅典奧運和北京奧運，是台灣取得最多參賽席次的一次，讓國人充滿期待。

外媒預測台灣本屆成績落在1金2銅，台灣官方則期待能超越史上最佳，與外媒評估落差甚大。如同過往的歷程，初登場被期待奪金、奪牌的選手，無可避免都會承受最原始的壓力重擔，輸贏牽動全國人心，儘管擂台上有勝有敗，能站上奧運舞台就是無可匹敵的榮耀，但這種奪牌壓力氛圍無聲無息，會像病毒般擴散升壓，就看誰來掀開這個壓力鍋了。

（特派記者王元鴻）

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