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奧運》男籃A組 澳洲霸禁區 擊潰西班牙

2024/07/28 05:30

日本第一戰將效力湖人隊的八村壘（左）雖攻下20分，但日本隊仍不敵德國。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運男子籃球預賽昨天點燃火，上屆銅牌澳洲隊昨在被視為「死亡之組」的A組，靠「澳洲王」米爾斯、NBA火箭隊球員蘭德爾合力進帳39分，以92：80打敗世界排名第2的西班牙，拿下首勝。

「澳洲王」米爾斯（右）與蘭德爾帶領澳洲隊拿下首勝。（美聯社）

NBA球星大車拚

A組列「死亡之組」

蘭德爾攻下20分外帶9籃板、5助攻，米爾斯貢獻19分，身手全能的公牛隊吉迪也繳出17分、8籃板、8助攻，澳洲在禁區完全壓制對手，團隊投籃命中率高達50.7％。澳洲主帥吉爾吉安表示，「我們每名球員都無所畏懼，大家上場都有做出貢獻，成為獲勝關鍵。」

A組除了澳洲、西班牙，又有10位現役NBA球員組成加拿大及「字母哥」亞德托昆波領軍的希臘，4隊實力在伯仲之間，最後誰能取得分組前2名晉級，難以預測。

日本八村壘領軍 不敵德國

另一場B組賽事，48年後再度登上奧運殿堂的日本隊，昨努力抗衡3節卻在末節氣力放盡，最終以77：97不敵去年世界盃冠軍德國隊。日本第一戰將效力湖人隊的八村壘雖攻下20分，但全場19投僅4中，成為落敗的主因。

得分王杜蘭特歸隊

美國拚5連霸添利多

德國隊中鋒泰斯無視日本防守，7投全進包括2顆三分球，貢獻18分；世界盃MVP施洛德有13分、12助攻，射手F.華格納轟22分，展現挑戰奧運金牌的企圖心。

尋求5連霸的美國隊昨傳出利多消息，熱身賽缺席的杜蘭特今天對塞爾維亞之戰有望復出。杜蘭特是3屆奧運金牌得主，也是美國隊史得分王，本屆將尋求成為史上唯一擁有4面奧運金牌的男籃球員。

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