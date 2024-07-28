中職》富邦兩次代打都有戲 張進德讓阿嬤開心

富邦悍將張進德揮出追平分安打，獲單場MVP。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨把握8局下關鍵機會，兩度代打都建功，先是池恩齊代打短打形成內野安打，張進德接著滿壘代打擊出追平安，終場4：3擊敗台鋼雄鷹、拿下3連勝，而台鋼在大巨蛋已5連敗。

張家兄弟邀阿嬤來大巨蛋看球。（富邦悍將提供）

戴培峰接力犧牲打超前

富邦悍將大巨蛋主場開紅盤。（記者廖振輝攝）

擊敗台鋼雄鷹3連勝

富邦3局下靠台鋼二壘手吳念庭失誤先馳得點，但吳念庭7局上將功折罪，從富邦先發投手黃保羅手中敲出2分打點二壘打，一棒追平。黃保羅6.2局任內僅失這2分，雖無關勝敗，但投球局數、單場6K都是生涯新高。

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8局下，王正棠敲安、張育成觸身球上壘後，富邦教練團先換下第4棒范國宸，由池恩齊代打且「點」出內野安打，下一打席再換代打張進德敲出追平安，富邦再靠戴培峰高飛犧牲打超前。

大巨蛋湧進2100人

刷新隊史紀錄

弟弟張育成昨邀請阿嬤等家人來看球，也讓張進德首度在家人面前獲選MVP，「謝謝團隊讓我有這個機會，育成也替我開心，我們都希望彼此有好表現幫助球隊。」張進德透露，代打前總教練陳金鋒問他：「準備好了嗎？」他有自信地說：「準備好了」，上場就專注在可以揮擊的好球。

黃保羅以優質先發完成本季代表作，但唯一失分是面對吳念庭，他說：「面對學長時，指叉球應該再低一點，那球跟前面的保送都比較可惜。」

大巨蛋昨湧進21000人進場，刷新富邦隊史單場最高票房紀錄，只是原本要和張育成「同框」的國防部長顧立雄，因探視慰問國軍救災任務不克出席，賽前改由儀隊隊長林肯民少校開球。

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