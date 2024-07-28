中職》勝騎士+林安可 統一獅中止2連敗

林安可。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅洋投勝騎士昨先發8局無失分，維持投手三冠王身手，林安可延續上週全壘打大賽的好手感，4局下擊出致勝2分彈，助隊以2：0中止2連敗，味全龍打線持續低迷，連續21局無得分寫下本季最長紀錄。

統一獅投手勝騎士。（統一獅提供）

味全龍連續21局無得分

打線低迷

勝騎士前7局僅被敲4安，8局上續投被蔣少宏敲安，味全短打推進送上二壘，郭天信靠四壞上壘，勝騎士在得點圈有人三振張政禹，再解決李凱威，化解最大危機。他說，一如往常相信守備隊友、捕手搭檔陳重羽，「也相信自己的球威能挺過難關。」

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勝騎士防禦率下修至1.42，11勝、110次三振都是聯盟第1，穩居投手三冠王，比下味全龍上季年度MVP鋼龍，2人昨首度同場先發對決，鋼龍投6.2局被林安可狙擊2分彈，吞下本季第4敗。

台日雙獅交流主題日

西武傳奇石毛宏典開球

味全龍為搶救打擊，22日宣布網羅外籍打教克魯茲，但打線依舊低迷，連續被富邦悍將、統一獅完封，連續21局無得分，本季僅次於台鋼雄鷹的連續25局的未得分。

獅隊昨起2天舉辦「台日雙獅交流主題日」，邀請日職埼玉西武獅至台南棒球場交流，西武傳奇OB石毛宏典擔任開球嘉賓，他笑說，獅隊選手都很年輕又帥氣，很意外觀眾有不少年輕和女性球迷。

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