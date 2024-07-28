中職》蓄養10天精力 中信擊敗桃猿

艾士特搶在王威晨頭頂接殺打者。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟等了10天終於有比賽打，艾士特昨用101球投7局失1分，連續2場交出優質先發，配合打線在中段搶下重要的2分，以3：1擊敗樂天桃猿，下半季戰績繼續保持領先，艾士特返回一軍後連續2場出賽都拿到單場MVP，本季第8勝追上魔神樂、威能帝在勝投榜並列第2。

兄弟本週原要打5連戰，前3場受颱風影響都延賽，昨前5局只擠出4安得1分與樂天僵持，直到6、7局各搶下1分奠定勝基，總教練平野惠一表示，畢竟球隊太久沒有比賽，原本預期要到下週才能恢復，很高興選手快速適應，在比賽中就調整過來。

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艾士特投14局僅1次保送

艾士特繼13日對味全龍7局無失分後再交出優質先發，共投14局僅1次保送，他指出，回一軍後的最大差別就是挑戰打者，寧可被打安打也不要投保送，這場被右打敲4安都是一壘安打、被左打敲2安卻都是長打，除了自己沒有投好，樂天也有很多不好對付的左打，特別是陳晨威，「今年應該是我第1次碰到，左打對我打得比右打還要好。」

艾士特6局下開局被二壘安打，岳東華接到林泓育的滾地球選擇傳三壘觸殺梁家榮，樂天倒退2個壘包錯失最佳追平機會。艾士特認為，當時無人出局就被攻上得點圈，這個守備對他幫助非常大，平野也同意岳東華這次判斷堪稱勝負的關鍵。

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