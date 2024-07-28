奧運》黃筱雯過關紓壓 16強戰「頭號」殺手

黃筱雯（右）第1回合有點放不開，聽著教練指示逐漸找到節奏。 （特派記者王元鴻攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕上屆東京奧運奪銅的黃筱雯背負外媒點名奪金的壓力，昨她在首戰有點放不開，還好很快漸入佳境，最終以5：0打倒蒙特內哥羅選手高耶科維奇，晉級女子拳擊54公斤級16強，下一輪將遇上保加利亞頭號種子佩特羅娃。

黃筱雯首輪擊退蒙特內哥羅選手高耶科維奇，順利晉級16強。 （特派記者王元鴻攝）

首戰擊退蒙特內哥羅選手

吳詩儀（左）首輪爆冷扳倒去年世錦賽銅牌南韓吳妍智（右）。 （特派記者王元鴻攝）

上屆為台灣奪下奧運首面拳擊獎牌的黃筱雯，6月在第二次世界區資格賽才搭上奧運列車，無緣獲得種子，當抽籤結果出爐後，她和教練劉宗泰大嘆籤表硬。

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不只如此，美國《運動畫刊》點名黃筱雯有奪金實力，讓她壓力倍增。劉宗泰坦言，美國媒體報導後壓力大，結果籤表又硬，但關關難過關關過，還是會盡最大努力朝奪牌目標前進。

下輪對手擁2面歐錦金牌

面對6月資格賽才交過手的高耶科維奇，黃筱雯第1回合壓力太大放不開，但聽著教練的指示逐漸找到節奏，劉宗泰分析，「對方這次有備而來，但整體進攻對黃筱雯難以構成威脅，我們前兩回合就佔據優勢，最後也成功帶走勝利。」

黃筱雯16強將遭遇擁有2面歐錦賽金牌的佩特羅娃，劉宗泰指出，佩特羅娃日前也戰勝杭州亞運金牌中國女將常園，「筱雯生涯首次交手佩特羅娃，身高還是有優勢，這兩天努力備戰，希望能再過關。」至於黃筱雯平常心面對，「我相信大家55開，之前沒有交過手，就盡全力把該有的表現展現出來。」

吳詩儀爆冷扳倒世錦銅牌

連兩屆登上奧運舞台的吳詩儀，昨在女子60公斤級首輪以5：0扳倒去年世錦賽銅牌南韓吳妍智，挺進16強。吳妍智也是2018年亞運金牌，面對強敵的吳詩儀改變打法，令情蒐失效的吳妍智手足無措，「我就把握這樣的機會乘勝追擊。」

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