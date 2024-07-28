奧運》擊退地主 林昀儒╱陳思羽「桌」首勝

林昀儒╱陳思羽昨在桌球混雙首戰擊退地主選手，搶下勝利。 （資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的林昀儒╱陳思羽，昨晚在巴黎奧運桌球混雙首輪，以4：2力退世界排名第10的法國組合A.勒布朗/袁嘉楠，8強將對決世界排名第一的中國「莎頭組合」王楚欽╱孫穎莎。

王楚欽╱孫穎莎首輪以直落四輕取埃及組合阿薩爾╱梅謝芙，林陳配過去三度遭遇「莎頭組合」都吞敗，這回要力求突破。

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林昀儒上屆東京奧運在銅牌戰就是直落四擊退法國隊，只是今年袁嘉楠的搭檔從萊貝松換成了年輕、衝擊力更強的A.勒布朗，小林的身旁也從鄭怡靜變成陳思羽。兩組人馬在今年五月沙烏地大滿貫賽16強戰首度交鋒，當時林昀儒因罹患流感，身體狀況不在最佳，最終以1：3落敗。

世界排名第2的日本組合張本智和╱早田希娜，首輪爆出冷門，以1：4不敵神秘的北韓組合李正植╱金琴英，無緣晉級8強。

男單方面，19歲小將高承睿今天下午4點45分將在64強賽將迎戰世界排名191的伊朗選手阿拉米安，兩人在去年亞錦賽男團8強賽曾交手，當時小高以2：3落敗。東京奧運獲得第4名的林昀儒，則在明天凌晨2點對上世界排名75的波多黎各選手阿法納多爾。台灣一姐鄭怡靜晚間7點則對上世界排名125的喀麥隆女將漢芙。

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