奧運》射箭混雙加射 戴宇軒／雷千瑩搶到票

戴宇軒（右）／雷千瑩（左）合力拿到射箭混雙最後一張16強門票。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運射箭混雙昨進行加射，戴宇軒／雷千瑩合力射下19分，以1分之差擊敗荷蘭施魯塞爾／韋勒，拿到最後一張16強門票。

混雙資格由排名賽產生，取各隊排名最高的男、女選手組成，但只有16個名額。台灣男團名次最佳為戴宇軒，女團排名第1則是雷千瑩，兩人在排名賽分數合計1317分，與荷蘭隊同分，並列第16，必須進行加賽決定最後一張門票。

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這場加賽4名選手各只有1支箭的機會，雖然當地雨勢不斷，但不影響我選手發揮，戴宇軒射出10分箭、雷千瑩9分，收下參賽資格。對於罕見的加射情況，教練劉展明表示，未特別要求選手該做什麼，以平常心、動作流暢果斷為主。

對抗賽首戰魔王南韓

透過加射拿到第16種子，對抗賽首戰要強碰頭號種子南韓，但戴宇軒／雷千瑩自信面對，雷千瑩說：「沒時間關注對手，更多專注力擺在自己身上，就是去挑戰自我。」

台灣女團今首輪抗美

由雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成的台灣女團，台灣時間今天下午3點半將在團體對抗賽登場，台灣隊名列第9種子，首輪將碰上美國，若能過關晚間8強賽將對決頭號種子南韓。教練徐梓益希望子弟兵能拿出霸氣，「對抗賽對誰都一樣，一定要大膽，堅持到最後一刻都會有機會。」

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