奧運》小戴、 麟洋配奪首勝 完美第一步

李洋／王齊麟（右）也以直落二解決掉日本隊，雖然過了第一關，但兩人直言還是「壓力山大」。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨在巴黎奧運女單小組賽以21：15、21：14擊敗比利時女將譚蓮妮，首勝開張，31日將碰上泰國好友依瑟儂，爭奪晉級資格。

巴黎奧運最後一舞的戴資穎，首戰直落二取勝，賽後心情好，頻稱讚紫色場地美。 （特派記者陳志曲攝）

世界排名第3的戴資穎上屆東京奧運摘下銀牌，今年迎來奧運最後一舞，期盼成績超越上屆，為生涯畫下完美句點。

請繼續往下閱讀...

近期戴資穎飽受傷勢所擾，自今年5月初湯優盃後就未曾出賽，相隔近3個月復出就是奧運大舞台，首局花了些功夫適應風向、場地，一度拉鋸，但她技高一籌，以直落二取勝。

開胡心情好 31日對依瑟儂

戴資穎認為，久未出賽確實需要調整，對於首戰表現，她說：「可以再做得更好一些，適應場地、風向已經幾天了，掌握度應該要更好。」但她心情不錯，賽後頻頻稱讚紫色的比賽場地非常美。

小組賽僅取分組第1晉級，戴資穎每一場都很重要，下一戰將對決世界排名21的依瑟儂，兩人交手多達35次，小戴拿下20勝，小戴透露，接下來兩天會積極訓練，針對移動、球路控制會再多努力一下。

戴資穎擔綱掌旗官，她和孫振的一舉一動都成為焦點，小戴笑說，當時請孫振多幫忙一點，但因為兩人其實都「靠手吃飯」，彼此都要互相協助，是很難忘的回憶。

麟洋配細膩戰術 拍下日隊

挑戰衛冕的男雙李洋／王齊麟，小組賽首戰以21：16、21：10擊敗日本小林優吾／保木卓朗，今年奧運有個好的開始。兩人此仗發揮出色，球風也有不小改變，連對手小林優吾都稱讚，麟洋配在強攻同時，打得也很細膩。

先前對日本組合吞下3連敗，如今找到突破之道，王齊麟指出，主要靠著連貫一直去壓迫他們，造成他們失誤增加。收下首勝後，兩人還是「壓力山大」，李洋說：「只有最後一顆打完稍微鬆一口氣而已，得繼續努力。」麟洋配第2戰將碰上丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法