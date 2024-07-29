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花都狂想曲》楊勇緯的背影 窺見金牌的重量

2024/07/29 05:30

柔道男神楊勇緯本屆奧運無緣獎牌，賽後神情落寞。 （特派記者陳志曲攝）

看到楊勇緯落敗後無言黯然離開賽場，想起上屆體操「鞍馬王子」李智凱在奧運資格賽就提前落馬，無緣完成奧運未竟之功，這些畫面都讓人覺得心裡酸酸的，也許他們承載過多完美的期待，被「金牌的重量」(Weight of Gold)壓垮。

友人透露他承受極大壓力

巴黎奧運開幕前一個多月，一名接近楊勇緯的友人私下透露，楊勇緯承受很大的壓力，但他是一個心智成熟穩定的人，外界很難進入他的內心去解開枷鎖。當然，在奧運頂尖對決的舞台上，沒有一個選手是弱者，輸贏不見得是內在心理因素影響技術發揮而導致最終結果，但他們心中不為人知的「金牌的重量」面積有多大值得關注。

傳奇泳將菲爾普斯 曾有輕生念頭

運動選手為了比賽，生活除了訓練，還是訓練，人生的目的只有比賽，一場接著一場不斷輪迴，得到23面奧運獎牌的美國游泳傳奇「飛魚」菲爾普斯，他在締造無數超越人類體能極限的成就後，曾經數度因酒駕被捕，甚至萌生結束一切的輕生念頭。菲爾普斯經過心理治療走出憂鬱的人生低谷，之後他製作紀錄片「金牌的重量」現身說法，並邀請許多成功運動選手，談到他們在追求極致的過程中，面臨各種壓力的自我掙扎。

菲爾普斯在紀錄片中自述他在泳池外的自我困境，為奧運比賽每日面對嚴苛訓練，訓練期間完全捨棄一切，全力以赴，有些人從小開始築夢踏入五環殿堂，犧牲童年、沒有生活、沒有其他興趣，在不斷比賽中的起起落落，只有輸贏，面對無止盡的空虛。

「金牌的重量」影片中被訪問的美國知名選手，大部分都面臨訓練經費不足和生活拮据的困境，相較之下台灣選手幸福許多，黃金計畫、國光獎金優渥、企業贊助、廣告代言，頂尖選手不太需要煩惱經濟問題，在這樣的社會氛圍，台灣的選手也承載了另類的相對重量，也許如同菲爾普斯在影片中所言：「我們也是人」，沒有絕對的完美，才能放下。

（特派記者王元鴻）

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