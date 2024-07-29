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奧運》鄭怡靜、高承睿「乒」進32強

2024/07/29 05:30

高承睿在師父莊智淵（右）坐鎮場邊指導下，順利晉級。（中華奧會提供）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣桌球一姐鄭怡靜昨在巴黎奧運女單64強戰，以12：10、11：5、11：1、14：12擊敗喀麥隆女將漢芙，挺進32強，接下來要對決羅馬尼亞好手薩瑪拉。

高承睿晉級32強。（中華奧會提供）

直落四開胡 鄭怡靜享受比賽

奧運三朝元老鄭怡靜，桌球女單首戰獲勝，晉級32強。 （特派記者陳志曲攝）

世界排名12的鄭怡靜，為大會第7種子，首戰碰上漢芙，卻在首局出現亂流，費了番手腳才收下該局，但進入狀況的她也越打越順，第2、3局只讓對手拿6分，最終以直落四收勝。

鄭怡靜表示，奧運這樣的比賽，大家肯定是每一分都不想放，才會有些時候打得較為艱辛，「我覺得自己可能還需要更放開一點，對比賽才有正向影響。」

第3度登上奧運舞台，鄭怡靜不給自己太大壓力，「因為前兩屆都有達到自己設立的目標，所以今年的話就是享受比賽。」下一戰要對決薩瑪拉，鄭怡靜說：「她是非常有經驗的選手，在場上不能讓自己心態起伏太大，目標保持正常，專注每1分，打出自己想要的內容。」

莊智淵督軍 19歲高承睿晉級

世界排名32的19歲小將高承睿師承「桌球教父」莊智淵，今年奧運他擠下師父拿到男單出賽資格。昨老莊親自坐上教練席督軍，為高承睿增添信心，他也不負眾望，以11：7、11：2、9：11、11：5、11：4打敗世界排名191的伊朗阿拉米恩。

高承睿晉級32強後將碰上世界排名72的羅馬尼亞伊歐內斯庫。

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