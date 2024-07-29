奧運》扳不倒南韓金牌軍 射箭女團惜敗

射箭女團16強戰先擊敗美國，可惜8強戰不敵南韓遭淘汰。（特派記者王元鴻攝）

〔本報奧運採訪團／巴黎報導〕台灣射箭隊昨在巴黎奧運女子團體8強賽，未能把握推翻「絕對霸主」南韓隊的機會，以2：6敗下陣來遭淘汰，今天換上屆拿銀牌的男團出擊，看能否為台灣添得本屆第一面獎牌。

台灣女團本屆由4屆奧運國手雷千瑩攜手兩位奧運菜鳥邱意晴、李彩綺，昨3人在16強賽先以5：1擊敗美國隊，8強戰則強碰衛冕軍南韓，南韓從1988年奧運射箭增辦團體賽以來，從未把女團金牌拱手讓人。

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南韓由林是見、南秀賢、全勳英進軍巴黎，在排名賽以2046分創下奧運紀錄，林是見個人更締造694分世界紀錄。

面對強大的敵人，雷千瑩、邱意晴、李彩綺有展現抗衡能力，比較可惜南韓首局不穩僅拿52分時，我年紀最輕的李彩綺兩箭僅7分、6分，台灣以51：52讓出，再來雷千瑩第3局送出7分箭，該局以53：54落敗，皆為輸掉主因。

男團今上陣 要搶第1牌

射箭隊在里約、東京分別由女團奪銅、男團鍍銀，如今能否連3屆搶下團體賽獎牌的重任就交付給湯智鈞、林子翔、戴宇軒，3人今日團體賽16強先對陣英國隊，8強假想敵是中國，以及4強可能又得強碰南韓。

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